На TGS 2023 могут показать новый геймплей самурайского экшена Rise of the Ronin ©

Уже через несколько недель состоится новая масштабная игровая выставка — Tokyo Game Show 2023, которая пройдёт в Японии и соберёт самых известных азиатских разработчиков. Хедлайнером всего мероприятия должен стать полноценный геймплей ожидаемого ролевого экшена Dragon's Dogma 2, однако у него может появиться серьезный конкурент в виде Rise of the Ronin от Team Ninja и Sony.

Многие аналитики убеждены, что на TGS 2023 грандиозных анонсов ждать не стоит. Тем не менее выставка должна отметиться интересными новинками от японских студий и преподнести несколько сюрпризов по уже известным проектам. Как предполагают эксперты игровой индустрии, на выставку Sony привезут свой амбициозный самурайский экшен Rise of the Ronin, который создается командой ветеранов Team Ninja.

Некоторые инсайдеры также подтверждают наличие Rise of the Ronin в запланированной программе анонсов на Tokyo Game Show 2023, однако официального подтверждения этому нет. Авторы утечек сообщают, что в рамках мероприятия будет показан относительно небольшой фрагмент игрового процесса игры. Также разработчики из Team Ninja подробнее расскажут о самой игре и её механике, а в конце своего выступления могут назвать более точную дату выхода игры.

На TGS 2023 также ожидаются новости по Silent Hill, поэтому следить за мероприятием однозначно стоит. Выставка пройдет с 21 по 24 сентября.