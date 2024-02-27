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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.1 94 оценки

Новый геймплейный ролик Rise of the Ronin посвятили демонстрации разнообразного оружия

butcher69
Новости

После подробного рассказа о боевке в Rise of the Ronin, Team Ninja выпустила новый трейлер-виньетку. В нем рассказывается о каждом типе оружия, его приемах и о том, как игроки могут использовать его в различных ситуациях. Посмотрите его ниже.

К оружию ближнего боя относятся катана, штыковая винтовка и копье, а к оружию дальнего боя - огнестрельное оружие, такое как револьверы, огнеметы, луки и мушкеты. Вы можете стрелять по врагам даже с планера. Крюк-кошка также является мощным инструментом, позволяя игрокам забрасывать взрывные бочки в толпу врагов, сокращать расстояние или убивать их из невидимости.

Однако, как и в Nioh 1 и 2, оружие начинает петь, если использовать его в различных комбо. Например, вы можете ударить врага крюк-кошкой, несколько раз выстрелить в него из револьвера и подойти вплотную, чтобы нанести несколько добивающих ударов катаной. Будет интересно посмотреть, какие еще комбо придумают игроки.

Rise of the Ronin выходит 22 марта на PS5.

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