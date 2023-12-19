По словам Team Ninja, главный герой Rise of the Ronin - полностью реализованный персонаж с предысторией

Учитывая ажиотаж вокруг игры Rise of the Ronin от Team Ninja, будь то решения, влияющие на сюжет, или большой открытый мир, приходится задуматься о главном герое. Благодаря недавнему обзору Game Informer мы знаем больше о главном Ронине, которым управляют игроки.

Ронин, известный как Скрытый край, — это больше, чем чистый лист. Team Ninja заявляет, что персонаж полностью реализован и имеет детализированную предысторию. Хотя это не даст много информации о его личности или целях, игроки будут знакомиться с ним на протяжении всей истории.

Что касается решения сделать открытый мир, продюсер Йосуке Хаяси говорит, что это было «долгожданным вызовом» для студии. «Мы всегда хотели создать игру с открытым миром. Я думаю, что для нас это был своего рода естественный следующий шаг». Это означает включение гражданских лиц, что, по словам директора игры Фумихико Ясуды, было «вызовом», учитывая, как разработчик привык создавать игры, в которых вы убиваете все и вся.

Rise of the Ronin выйдет 22 марта 2024 года во всем мире на PS5.