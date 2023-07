Согласно просочившимся данным, Rise of the Ronin объединит Assassin's Creed с Dark Souls; Релиз в начале 2024 года ©

Следующая игра Team NINJA, Rise of the Ronin, обещает стать довольно интересным проектом, судя по информации, появившейся сегодня в сети.

Как сообщается на сабреддите GamingLeaks, информация об игре просочилась сегодня на сервере The Snitch в Discord. Согласно утечке, игра будет сочетать в себе механики из серий Assassin's Creed и Dark Souls, а также Ghost of Tsushima, а также будет содержать подробные описания предметов, которые будут способствовать дальнейшему развитию лора, несколько побочных квестов в стиле Ubisoft, варианты сложности, деревья навыков и техник и варианты романтических отношений. Неудивительно, что в игре также будут режимы отображения «Производительность» и «Качество». Кроме того, похоже, что игра не так уж далека от релиза, поскольку она выйдет где-то в первом квартале 2024 года, скорее всего, в марте.

В последнее время Team NINJA была на подъеме, выпустив множество солидных экшенов, построенных на основе серии Nioh, таких как Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin и Wo Long: Fallen Dynasty. С Rise of the Ronin японская студия, похоже, еще больше расширяет формулу, поэтому будет очень интересно посмотреть, как игра будет сочетать механику из упомянутых выше франшиз с сеттингом открытого мира.

Rise of the Ronin в настоящее время находится в разработке для PlayStation 5.