Team Ninja хочет развивать открытый мир Rise of the Ronin в будущих играх

Rise of the Ronin отличается от игр, синонимом которых стала Team Ninja, во многих отношениях, главным из которых является открытый мир. Насколько хорошо она работает в открытом мире, остается предметом споров, но разработчик хочет продолжать строить основы, заложенные им в недавно выпущенной ролевой игре, и с нетерпением ждет своих будущих игр.

Выступая в недавнем интервью VGC, директор Rise of the Ronin Фумихико Ясуда рассказал о задаче разработки первой игры Team Ninja с открытым миром и сказал, что сейчас цель студии — опираться на этот шаблон в будущем и попытаться «достичь того, чего нам не удалось сделать в этот раз».

«Rise of the Ronin стала для нас большим испытанием, потому что мы до сих пор не делали этого с точки зрения уровня свободы и сюжета, сохраняя при этом игровой процесс», — сказал он. «Я считаю, что нам удалось реализовать эту концепцию, и я надеюсь, что, когда игроки получат игру в свои руки, они смогут испытать ее так, как мы ее изначально предполагали.



Я думаю, что в будущем наша задача состоит в том, чтобы опираться на это и, возможно, достичь того, чего мы не смогли сделать в этот раз, и продолжать строить дальше».

Продюсер Rise of the Ronin Йосуке Хаяси добавил:

«Мы всегда пытаемся сделать много вещей с каждой игрой, и мы всегда пытаемся использовать то, чему мы научились в прошлом, для того, над чем будем работать дальше. Я думаю, что с Rise of the Ronin вы увидите, что это своего рода объединение игр, над которыми мы работали в предыдущие годы. Мы собираемся использовать то, чему научились в Rise of the Ronin, для дальнейшего расширения нашей работы».

Rise of the Ronin доступна на PS5.