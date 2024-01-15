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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.1 71 оценка

Team Ninja рассказала про три фракции и основных персонажей Rise of the Ronin

monk70
Новости

На официальной странице веб-сайта PlayStation, посвященной Rise of the Ronin, предстоящему экшену с открытым миром для PS5, появилась новая информация о фракциях, действовавших в исторический период, в течение которого происходит действие приключения.

Есть три основные фракции:

  • Сабаку - сторонники сёгуната
  • Тобаку – антисёгунат
  • Обэй - Западные силы

Напомним, что «сёгун» является главой японской армии, практически главой всей нации, поскольку император в рассматриваемый период не обладает реальной политической и военной властью. Кроме того, важно знать, что в этот исторический период Япония открывается Западу после столетий полной изоляции.

Сабаку, сторонники сёгуната

Действие игры происходит в эпоху Бакумацу, в конце сёгуната Токугава, который правил Японией около 250 лет. Очевидно, в игре будут силы, которые захотят сохранить власть централизованного сёгуна. Среди персонажей фракции Сабаку мы найдём:

  • Наосукэ Ии — премьер-министр сёгуната и владыка клана Хиконэ, сотрудничает с западными силами и открывает Японию внешнему миру. Любитель чая и поэзии, он опытный воин, известный как Красный Демон II, а среди боевых искусств его специальностью является Иай. Его оружие — катана Хироюки Ринга.
  • Така Мураяма - гейша из увеселительного района Мийозаки в Иокогаме, имеющая связи с Киото. Известна своим остроумием и меланхоличной внешностью.

Тобаку, противники сёгуната

В противоположность фракции Сабаку мы находим фракцию Тобаку, также состоящую из:

  • Рёма Сакамото — ронин (самурай без хозяина), принадлежавший к клану Тоса. Он откровенен, ищет правильный образ действий, является мастером школы фехтования Хокусин-Итто-рю, а также опытным стрелком из западного оружия. Его катана — Муцуноками Ёсиюки.
  • Когоро Кацура - феодал клана Тёсю, сострадателен, осторожен, спокоен и наставник молодежи своего клана. К сожалению, он слишком сильно любит сакэ. Его катана — Бидзэн Осафунэ Киёмицу.

Обей, жители Запада

Как уже упоминалось, в этот период жители Запада (в первую очередь США) насильственно открыли побережья Японии. Наиболее важными западными представителями будут:

  • Мэтью Перри — коммодор ВМС США, тот, кто добивается открытия торговли между Японией и США. Его оружие — сабля коммодора.
  • Резерфорд Алкок – британский дипломат, должен оценить интеграцию Японии в мировую экономику. Он осуждает политику сёгуната, но любит японского мастера. Он был хирургом и обычно имеет собственную охрану, но он знает, как защитить себя, и его оружие — сабля.
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