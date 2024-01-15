Team Ninja рассказала про три фракции и основных персонажей Rise of the Ronin

На официальной странице веб-сайта PlayStation, посвященной Rise of the Ronin, предстоящему экшену с открытым миром для PS5, появилась новая информация о фракциях, действовавших в исторический период, в течение которого происходит действие приключения.

Есть три основные фракции:

Сабаку - сторонники сёгуната

Тобаку – антисёгунат

Обэй - Западные силы

Напомним, что «сёгун» является главой японской армии, практически главой всей нации, поскольку император в рассматриваемый период не обладает реальной политической и военной властью. Кроме того, важно знать, что в этот исторический период Япония открывается Западу после столетий полной изоляции.

Сабаку, сторонники сёгуната

Действие игры происходит в эпоху Бакумацу, в конце сёгуната Токугава, который правил Японией около 250 лет. Очевидно, в игре будут силы, которые захотят сохранить власть централизованного сёгуна. Среди персонажей фракции Сабаку мы найдём:

Наосукэ Ии — премьер-министр сёгуната и владыка клана Хиконэ, сотрудничает с западными силами и открывает Японию внешнему миру. Любитель чая и поэзии, он опытный воин, известный как Красный Демон II, а среди боевых искусств его специальностью является Иай. Его оружие — катана Хироюки Ринга.

Така Мураяма - гейша из увеселительного района Мийозаки в Иокогаме, имеющая связи с Киото. Известна своим остроумием и меланхоличной внешностью.

Тобаку, противники сёгуната

В противоположность фракции Сабаку мы находим фракцию Тобаку, также состоящую из:

Рёма Сакамото — ронин (самурай без хозяина), принадлежавший к клану Тоса. Он откровенен, ищет правильный образ действий, является мастером школы фехтования Хокусин-Итто-рю, а также опытным стрелком из западного оружия. Его катана — Муцуноками Ёсиюки.

Когоро Кацура - феодал клана Тёсю, сострадателен, осторожен, спокоен и наставник молодежи своего клана. К сожалению, он слишком сильно любит сакэ. Его катана — Бидзэн Осафунэ Киёмицу.

Обей, жители Запада

Как уже упоминалось, в этот период жители Запада (в первую очередь США) насильственно открыли побережья Японии. Наиболее важными западными представителями будут:

Мэтью Перри — коммодор ВМС США, тот, кто добивается открытия торговли между Японией и США. Его оружие — сабля коммодора.