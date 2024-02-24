Ваши союзники во многом будут определять ваш стиль игры в Rise of the Ronin

До выхода Rise of the Ronin на PS5 осталось чуть меньше месяца, и 22 марта Team Ninja представит нам еще одну кровожадную экшен-РПГ. Ближе к знаменательной дате был опубликован второй дневник разработчиков, посвященный экшену и тому, как он и повествование дополняют друг друга.

Действие игры происходит в период Бакумацу в Японии - бурное время в истории страны; страна открылась для западных гостей, что привело к войне Босин между сёгунатом и повстанческими фракциями. Хотя сюжет игры вымышленный, сеттинг не является таковым, и многие персонажи, которых вы встретите, будут основаны на реальных исторических личностях.

Именно это больше всего заинтриговало в представленном видео. Система связей означает, что вы сможете заключать союзы с различными людьми на протяжении всего сюжета, и то, с кем вы объединитесь, будет влиять на ваш стиль игры и набор движений. Судя по всему, вы также сможете переключаться между определенными персонажами во время боя, используя их навыки. В бою можно использовать как оружие ближнего боя, так и огнестрельное оружие.

С учетом навыков Team Ninja в области экшен-РПГ, это должна быть еще одна сложная, но отличная игра от студии.