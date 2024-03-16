Талантливый кавер-исполнитель Dryante в атмосферном ролике к игре Risen представил мелодию из Харбор-Тауна

Занимающийся уже много лет созданием музыкальных роликов на фэнтезийные вселенные кавер-исполнитель Dryante (Дмитрий) с YouTube-канала Dryante Zan представил композицию The Harbor City, навевающую тёплые воспоминания поклонникам ролевой игры Risen. Морское побережье, яркое солнце в небе, соответствующая пиратскому сеттингу экипировка и отличная игра на различных музыкальных инструментах - просто идиллическая картинка!
Как правильно подметил Dryante, Risen стала последней игрой немецкой студии Piranha Bytes, где свою руку к созданию музыки приложил уже ставший культовым композитор Кай Розенкранц. В дальнейшем, пути разработчиков и музыканта разошлись, однако сейчас Розенкранц трудится над ремейком первой части Готики (которой недавно исполнилось 23 года).
Эта мелодия, Vista Point из 3-го Готика и Hope c Desolation из 4-тых Героев - давно живут в избранном плей-листе. И жить будут.
Да что там в плей-листе – в сердцах на веки!
Dryante вообще радует. И музыкой, и клипами)
Шикарно
На днях буквально в неё бегал! Игра отличная!
Скорее бы уже обновленную Готику увидеть!
Помню купил её ещё на диске лицензию и не разу не пожалел. Классная игра
Руки прочь от святого)