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об игре
Risen 01.10.2009
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.9 2 222 оценки

Талантливый кавер-исполнитель Dryante в атмосферном ролике к игре Risen представил мелодию из Харбор-Тауна

Избранный Белиара

Занимающийся уже много лет созданием музыкальных роликов на фэнтезийные вселенные кавер-исполнитель Dryante (Дмитрий) с YouTube-канала Dryante Zan представил композицию The Harbor City, навевающую тёплые воспоминания поклонникам ролевой игры Risen. Морское побережье, яркое солнце в небе, соответствующая пиратскому сеттингу экипировка и отличная игра на различных музыкальных инструментах - просто идиллическая картинка!

Как правильно подметил Dryante, Risen стала последней игрой немецкой студии Piranha Bytes, где свою руку к созданию музыки приложил уже ставший культовым композитор Кай Розенкранц. В дальнейшем, пути разработчиков и музыканта разошлись, однако сейчас Розенкранц трудится над ремейком первой части Готики (которой недавно исполнилось 23 года).

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
tazyn

Эта мелодия, Vista Point из 3-го Готика и Hope c Desolation из 4-тых Героев - давно живут в избранном плей-листе. И жить будут.

1
Amethistys

Да что там в плей-листе – в сердцах на веки!

2
IronCats

Dryante вообще радует. И музыкой, и клипами)

1
Cидoрыч

Шикарно

0
ПетроНепетро

На днях буквально в неё бегал! Игра отличная!

0
gildemar

Скорее бы уже обновленную Готику увидеть!

0
Кемпритдж

Помню купил её ещё на диске лицензию и не разу не пожалел. Классная игра

0
azazello777

Руки прочь от святого)

-1