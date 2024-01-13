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об игре
Rising Lords 27.05.2020
Стратегия, Инди, Пошаговая, Тактика, Средневековье
7 8 оценок

Полная версия средневековой стратегии Rising Lords выйдет на ПК и консолях 18 января

monk70
Новости

Издатель и разработчик инди-игр из Франкфурта (Германия) Deck13 Spotlight и разработчик инди-игр из Кёльна (Германия) Argonwood сообщили о выходе полной версии их средневековой пошаговой стратегии Rising Lords на ПК (в Steam) и консолях Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах 18 января 2024 года.

Погрузитесь в средневековый и захватывающий мир Rising Lords, взяв на себя роль лорда, стремящегося подняться по служебной лестнице и получить больше власти во всем королевстве. Сражайтесь с другими лордами, увеличивайте производство, сбор ресурсов, дипломатию и измену, налоги и продовольствие и многое другое. Разнообразные режимы для исследования включают кампанию/мультиплеер, быстрые сражения, в которых понадобится широкий спектр стратегической хватки.

Уникальное сочетание пошагового представления в карточном/настольном стиле и сложного игрового процесса в Rising Lords создает ощущение роскоши и атмосферы в цифровой игре, которая оставит геймеров счастливыми и даже привлечет многих новых игроков, которые незнакомы с этим межжанровым опытом.

2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wolfenstein

раньше подобный кал трешак назывался - флеш игрой и размещался на рандомных сайтах с ними и игрался бесплатно… а теперь дожили и подобное уг за 20 баксов торгуется и еще игрой даже где то там считается это просто рофл

2
Zlobin_Evgeny

очередная индюшатина

2
Real Slim Shady

Кал

2
PastoralUpton

"создает ощущение роскоши" , а где тут роскошь?

0