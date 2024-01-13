Полная версия средневековой стратегии Rising Lords выйдет на ПК и консолях 18 января

Издатель и разработчик инди-игр из Франкфурта (Германия) Deck13 Spotlight и разработчик инди-игр из Кёльна (Германия) Argonwood сообщили о выходе полной версии их средневековой пошаговой стратегии Rising Lords на ПК (в Steam) и консолях Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах 18 января 2024 года.

Погрузитесь в средневековый и захватывающий мир Rising Lords, взяв на себя роль лорда, стремящегося подняться по служебной лестнице и получить больше власти во всем королевстве. Сражайтесь с другими лордами, увеличивайте производство, сбор ресурсов, дипломатию и измену, налоги и продовольствие и многое другое. Разнообразные режимы для исследования включают кампанию/мультиплеер, быстрые сражения, в которых понадобится широкий спектр стратегической хватки.

Уникальное сочетание пошагового представления в карточном/настольном стиле и сложного игрового процесса в Rising Lords создает ощущение роскоши и атмосферы в цифровой игре, которая оставит геймеров счастливыми и даже привлечет многих новых игроков, которые незнакомы с этим межжанровым опытом.