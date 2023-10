Ремастер рогалика Risk of Rain выйдет 8 ноября

Компании Gearbox Publishing и Hopoo Games объявили о том, что ранее анонсированный экшен-рогелик Risk of Rain Returns выйдет на Nintendo Switch и ПК через Steam 8 ноября 2023 года. В этот день исполнится десять лет с момента выхода оригинальной Risk of Rain.

Кроме того, базовая цена Risk of Rain Returns составит 14,99 долл., но благодаря стартовой скидке игра будет стоить 12,75 долл.

Также был представлен новый персонаж - Пилот. Он "обладает рядом полезных, прямых и воздушных способностей". Его фирменное движение, Clusterfire, представляет собой тройной выстрел, который может нанести урон группе врагов или добить их".

Risk of Rain Returns будет представлять собой ремейк Risk of Rain 2013 года с несколькими обновлениями. Эта версия расширит возможности оригинала, добавив новые функции и элементы, созданные на основе отзывов о Risk of Rain 2.

Пиксель-арт теперь выполнен в HD, добавлена оригинальная и новая музыка от Криса Кристодулу (Chris Christodoulou), а также внесены различные изменения в баланс. Эта современная классика подверглась ремастерингу и получила множество новых возможностей для игры. Нет двух одинаковых забегов, особенно теперь, когда в игре появились новые и уже знакомые Выжившие, настраиваемые способности Выживших, новые предметы, смертоносные монстры и режимы игры.