Risk of Rain Returns привлекла в 8 раз больше игроков, чем оригинальная игра

В этом году Risk of Rain отмечает свое 10-летие, и по этому случаю на рынке дебютировала обновленная версия игры 2013 года под названием Risk of Rain Returns.

Хотя Risk of Rain 2 в последнее время приобрела много поклонников, сегодня мало кто помнит предыдущую часть этой популярной франшизы. Не потому, что это плохая игра, потому что когда-то она получила действительно отличные оценки от игроков — 93% из 20 000 обзоров, наверное, говорят сами за себя. К сожалению, с точки зрения современного игрока, Risk of Rain действительно оказалась устаревшей.

Вот почему Gearbox Software и Hopoo Games решили вернуть легендарную работу к жизни и придать ей более современный вид. Что это дало? В день релиза в Risk of Rain Returns на пике популярности играло более 45 141 игрока, а сегодняшний пик составил 38 216 человек. У оригинальной Risk of Rain пиковый онлайн составил 5 462 игрока 10 лет назад, но сегодняшний пик 169 человек. То есть обновлённая Risk of Rain привлекла почти в 8 раз больше игроков, чем оригинальная игра, выпущенная в 2013 году.