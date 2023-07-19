Трейлер Risk of Rain Returns представляет Скитальца, первого нового выжившего ©

Risk of Rain Returns от Hopoo Games, ремейк классики 2013 года, выходит в конце этого года и предлагает 15 играбельных выживших. Два из них новые, первый показан в недавнем трейлере.

Скиталец — боец, чье основное комбо ближнего боя, Тупая сила, создает Лом. Вы также можете использовать Suffocate, атаку ближнего боя, которая оглушает и наносит 200% урона, немедленно превращая врагов ниже 20% в Лом. При наличии достаточного количества металлолома становится доступной очистка, позволяющая стрелять из металлолома, как из дробовика.

Наконец, есть Спасение. Когда счетчик металлолома заполнен на три четверти, Скиталец создает четыре временных предмета для союзников. Это отличный способ оказать поддержку, но он работает и в одиночку, так как вы можете принять их сами. Тем не менее, ключевое слово «временное» — срок действия предметов истечет, поэтому продолжайте делать металлолом и утилизацию, чтобы делать больше. У Скитальца есть альтернативные способности, подробности о которых будут позже.

Risk of Rain Returns выходит на Nintendo Switch и ПК, но дата пока не объявлена.