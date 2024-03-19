Ремейк Riven на Unreal Engine 5 выйдет в этом году на ПК с поддержкой VR

Спустя полтора года после анонса ремейка Riven компания Cyan Worlds сообщила, что игра выйдет в конце этого года на PC с поддержкой VR-платформ.
Мы также узнали, что студия использует движок Unreal Engine 5, чтобы "воссоздать и расширить" свое видение Riven. Cyan использует инструмент разработки игр Epic, чтобы обеспечить беспрецедентный уровень погружения, позволяя игрокам почувствовать себя частью разлагающейся и загадочной империи Д'ни. Ремейк будет включать в себя новые головоломки и расширенные сюжетные линии в дополнение к потрясающим визуальным эффектам, созданным на базе UE5.
В прошлом году Cyan Worlds выпустила Firmament, новую приключенческую игру, которая была анонсирована еще в 2019 году. Однако игра не получила такого широкого отклика, как Myst или Riven, и даже разгорелся большой спор вокруг использования разработчиками инструментов искусственного интеллекта для создания Firmament. В итоге студия ответила на претензии сообщением, опубликованным на официальном сайте.