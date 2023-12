Ремейк Riven получил новое название и первые скриншоты

Ремейк игры Riven сменил название, став Riven: New Discoveries from the Lost D'ni Empire. Об этом объявила студия-разработчик Cyan, которая пока не сообщила дату релиза. Однако она опубликовала первые изображения.

Riven: New Discoveries from the Lost D'ni Empire выйдет на PC и будет доступна для покупки через Steam и GOG. Для непосвященных — это прямое продолжение Myst, графического приключения от первого лица с запутанными головоломками и захватывающим сюжетом.

Игрок попадает на остров Ривен, где ему предстоит спасти Катрин, жену главного героя Атруса, которая находится в плену у Гена, отца Атруса и самопровозглашенного повелителя Ривена. Чтобы остановить его, вам придется исследовать весь остров и решить множество головоломок, призванных проверить интеллект игрока.

Cyan пообещала, что новая версия Riven расширит повествование игры за пределы главы 1997 года и за пределы Myst, предлагая захватывающий игровой мир в том же стиле, что и предыдущие главы. Цель - создать нечто, что понравится как историческим фанатам серии, так и новым игрокам, которые смогут открыть для себя что-то новое.