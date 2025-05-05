Новый трейлер RoadCraft посвящён детской игре в песочнице

Saber Interactive и Focus Entertainment выпустили новый трейлер для предстоящей строительной игры-песочницы RoadCraft. Трейлер подчеркивает детский опыт игры с игрушечными транспортными средствами, основанными на строительных машинах.
В трейлере нет никакого игрового процесса. Скорее, он сосредоточен на чувстве ностальгии, которое можно испытать, играя с игрушками, такими как небольшой бульдозер, в детстве. Трейлер также демонстрирует более крупный бульдозер в действии, а также множество другой массивной строительной техники. Подражая процессу сбора больших куч бревен и их бросания, дети также подбирают связку соломинок в рамках процесса строительства песочницы.
В конце концов камера отъезжает, чтобы продемонстрировать тот факт, что детский «строительный проект» в их песочнице имитируется более крупной строительной техникой в их собственном огромном проекте.
RoadCraft выйдет 20 мая для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
буржуйские дети полюбили наши игрушки
А вы их игры обожаете ,обмазываетесь ,да ещё только попробуй в их сторону начни критиковать, так сразу и бесплатные адвокаты появляются