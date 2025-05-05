Новый трейлер RoadCraft посвящён детской игре в песочнице

Saber Interactive и Focus Entertainment выпустили новый трейлер для предстоящей строительной игры-песочницы RoadCraft. Трейлер подчеркивает детский опыт игры с игрушечными транспортными средствами, основанными на строительных машинах.

В трейлере нет никакого игрового процесса. Скорее, он сосредоточен на чувстве ностальгии, которое можно испытать, играя с игрушками, такими как небольшой бульдозер, в детстве. Трейлер также демонстрирует более крупный бульдозер в действии, а также множество другой массивной строительной техники. Подражая процессу сбора больших куч бревен и их бросания, дети также подбирают связку соломинок в рамках процесса строительства песочницы.

В конце концов камера отъезжает, чтобы продемонстрировать тот факт, что детский «строительный проект» в их песочнице имитируется более крупной строительной техникой в ​​их собственном огромном проекте.

RoadCraft выйдет 20 мая для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.