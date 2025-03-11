Новый трейлер RoadCraft представляет бонус за предзаказ

Игроки оформившие предзаказ новой игры получат уникальную технику! Благодаря этому дополнению для RoadCraft вы сможете пополнить вашу коллекцию эксклюзивным грузовиком Aramatsu Bowhead 30T! Этот надежный гусеничный тяжеловоз оснащён поворотной платформой, кузовом большой вместимости и гусеницами. Он может перевозить до 30 тонн песка и даже заполнять им другие грузовики, что делает его незаменимым помощником при выполнении различных игровых задач. Выход игры запланирован на 20 мая.
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об игре
RoadCraft 20.05.2025
7.7 72 оценки
20.05.2025
Перевод видео в новости сделал MaxWG.
Песок с небес поправили ?
походу)
Нет
Хаха Смешно как следы от колес появляются сразу на песке который высыпали :D:D:D Ну одному в нее скучно будет играть. Еще и топливо убрали и повреждения(Ну в начале точно не будет)
Лучше SnowRuner ничего нет, а это ещё игра без оптимизация без лицензия на авто и стоит не меньше игры которой куча контента и авто по лицензии, с худо бедной оптимизацией.