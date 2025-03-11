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RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Кооператив
7.7 72 оценки

Новый трейлер RoadCraft представляет бонус за предзаказ

Pavel Rally

Игроки оформившие предзаказ новой игры получат уникальную технику! Благодаря этому дополнению для RoadCraft вы сможете пополнить вашу коллекцию эксклюзивным грузовиком Aramatsu Bowhead 30T! Этот надежный гусеничный тяжеловоз оснащён поворотной платформой, кузовом большой вместимости и гусеницами. Он может перевозить до 30 тонн песка и даже заполнять им другие грузовики, что делает его незаменимым помощником при выполнении различных игровых задач. Выход игры запланирован на 20 мая.

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6
RoadCraft
20.05.2025
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Pavel Rally

Перевод видео в новости сделал MaxWG.

1
Light of Tfuth

Песок с небес поправили ?

0
Dusty Rust

походу)

0
Light of Tfuth Dusty Rust
походу)

Нет

0
ЮрецОдесса

Хаха Смешно как следы от колес появляются сразу на песке который высыпали :D:D:D Ну одному в нее скучно будет играть. Еще и топливо убрали и повреждения(Ну в начале точно не будет)

0
kotasha

Лучше SnowRuner ничего нет, а это ещё игра без оптимизация без лицензия на авто и стоит не меньше игры которой куча контента и авто по лицензии, с худо бедной оптимизацией.

0