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RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Кооператив
7.7 75 оценок

Разработчики RoadCraft представили крановую технику в новом трейлере

IKarasik IKarasik

Разработчики RoadCraft выпустили новый трейлер, посвященный кранам — мощным машинам, которые станут незаменимыми помощниками в строительстве. Видео демонстрирует эти гиганты в действии, поднимая и перемещая тяжелые конструкции.

RoadCraft — это строительный симулятор, где игроки возьмут под контроль тяжелую технику и займутся восстановлением разрушенных регионов. Игра предложит:

  • Реалистичную физику и управление машинами
  • Кооператив на 4 человека для совместного строительства
  • Менеджмент ресурсов и масштабные строительные проекты

Релиз RoadCraft запланирован на 20 мая 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

10
6
RoadCraft
20.05.2025
Комментарии: 6
Ваш комментарий
MikeNCHK

Глянул у блогеров ранние доступы. Как то печально выглядит.
Да возможно с друзьями пофанится без особого напряга будет интерестно, и на это скорее всего упор, но как будто тематика выбранна не та для этого.
Все же истоки мудранер, сноураннер это плюс минус симы, а тут казуалочка жесткая

4
AgonizingJeppe

с друзьями "пофаниться" круто будет ..

-2
Player is Ready

Поиграв понял, что там физики машин совсем не чувствуется, подвеска вообще буд то как на пластмассовых машинках. все, что после сноуранера вышло по идее бы и должно там же быть как длс или типо того, должно быть в сноуранере, а не раскидано по трем играм. Мне имхо дико в падлу гамать в 3 разные игры, будь все вместе было бы вообще зашибись.

0
Walkan90

Хрен бы с ним, что это очередная попытка сделать отдельную игру, но для чего ее так упрощать? Игроки сноураннера вроде как больше на стороне похардкорить, тут же обыкновенная аркадка упрощенная во всем.

1
Light of Tfuth

Так в сноуранере тоже есть упрощения, чего только стоит новая игра плюс

0
AgonizingJeppe

Круто ждём я посмотрел ........

-1