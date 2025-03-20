Разработчики RoadCraft представили крановую технику в новом трейлере

Разработчики RoadCraft выпустили новый трейлер, посвященный кранам — мощным машинам, которые станут незаменимыми помощниками в строительстве. Видео демонстрирует эти гиганты в действии, поднимая и перемещая тяжелые конструкции.

RoadCraft — это строительный симулятор, где игроки возьмут под контроль тяжелую технику и займутся восстановлением разрушенных регионов. Игра предложит:

Реалистичную физику и управление машинами

и управление машинами Кооператив на 4 человека для совместного строительства

для совместного строительства Менеджмент ресурсов и масштабные строительные проекты

Релиз RoadCraft запланирован на 20 мая 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.