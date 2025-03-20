Разработчики RoadCraft представили крановую технику в новом трейлере

Разработчики RoadCraft выпустили новый трейлер, посвященный кранам — мощным машинам, которые станут незаменимыми помощниками в строительстве. Видео демонстрирует эти гиганты в действии, поднимая и перемещая тяжелые конструкции.
RoadCraft — это строительный симулятор, где игроки возьмут под контроль тяжелую технику и займутся восстановлением разрушенных регионов. Игра предложит:
- Реалистичную физику и управление машинами
- Кооператив на 4 человека для совместного строительства
- Менеджмент ресурсов и масштабные строительные проекты
Релиз RoadCraft запланирован на 20 мая 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Глянул у блогеров ранние доступы. Как то печально выглядит.
Да возможно с друзьями пофанится без особого напряга будет интерестно, и на это скорее всего упор, но как будто тематика выбранна не та для этого.
Все же истоки мудранер, сноураннер это плюс минус симы, а тут казуалочка жесткая
с друзьями "пофаниться" круто будет ..
Поиграв понял, что там физики машин совсем не чувствуется, подвеска вообще буд то как на пластмассовых машинках. все, что после сноуранера вышло по идее бы и должно там же быть как длс или типо того, должно быть в сноуранере, а не раскидано по трем играм. Мне имхо дико в падлу гамать в 3 разные игры, будь все вместе было бы вообще зашибись.
Хрен бы с ним, что это очередная попытка сделать отдельную игру, но для чего ее так упрощать? Игроки сноураннера вроде как больше на стороне похардкорить, тут же обыкновенная аркадка упрощенная во всем.
Так в сноуранере тоже есть упрощения, чего только стоит новая игра плюс
Круто ждём я посмотрел ........