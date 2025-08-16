Леди Гага появилась в Roblox и станет судьей в модном конкурсе

Популярная исполнительница и актриса Леди Гага присоединилась к игровой платформе Roblox. Пользователи обнаружили в игре ее официальный аккаунт.

Появление певицы связано с ее участием в специальном мероприятии в игре Dress to Impress. Начиная с 16 августа, Леди Гага выступит в роли первого в истории приглашенного судьи в рамках события Style Showdown. Игрокам предложат создавать образы, вдохновленные ее последним альбомом Mayhem, а также поучаствовать в испытании на тему ее песни Zombieboy.

В рамках ивента у пользователей будет возможность не только получить тематические предметы и одежду, но и встретиться с аватаром самой Леди Гаги внутри игры, так как она будет лично оценивать некоторые конкурсные наряды.