Новый чат-бот Roblox с искусственным интеллектом Roblox Assistant помогает создавать виртуальные миры

Roblox представила чат-бота на базе искусственного интеллекта Roblox Assistant, который позволяет создавать виртуальные миры на игровой платформе. Компания впервые показала результаты работы решения на Roblox Developers Conference в начале 2023 года.

Новый инструмент основан на ранее анонсированных функциях, помогающих создавать виртуальные ассеты и писать код при помощи команд на естественном языке.

Используя Roblox Assistant, разработчики смогут добавлять подсказки для создания виртуальных сред. В одной из демоверсий инструменту сообщают, что хотят создать игру в сеттинге древних руин, и чат-бот добавляет покрытые мхом камни и разрушенные строения. Таким образом мир можно дополнять остальными объектами.

Roblox будет получать ассеты со своей торговой площадки или из библиотеки визуальных ресурсов, поделился представитель компании Роман Скуратовский.

Технический директор Roblox Дэниел Стурман заявил, что скептически относится к генеративному ИИ, однако он считает Roblox Assistant интересным применением этой технологии. По его словам, инструмент может создавать базовые игровые модели поведения, например, телепортировать игроков в нужное место после прикосновения к двери. Roblox Assistant также помогает с написанием кода и отвечает на вопросы о разработке на платформе.

Стурман отмечает, что чат-бот будет запущен в конце текущего года или в начале следующего. В перспективе Roblox Assistant сможет создавать сложный игровой процесс и даже 3D-модели, пояснил технический директор компании.

Ещё одно из нововведений на базе ИИ позволит пользователям Roblox создавать аватары из изображений и текстовых подсказок, что обеспечит большее сходство персонажей с игроками. Релиз этого инструмента состоится в 2024 году.

Другое решение в Roblox использует ИИ для модерации голосового общения в режиме реального времени, что должно способствовать снижению токсичности на платформе. Компания начала тестировать инструмент в августе, а в ближайшее время внедрит его английскую версию. До конца года опция получит локализацию на испанском, немецком, итальянском и португальском языках.

Также на RDC 2023 Roblox объявила, что хочет выйти за рамки приложения для детей. Глава компании Дэвид Басуки пообещал, что в течение пяти лет тысячи взрослых встретятся и сформируют отношения на платформе. Ранее Roblox добавила игры, в которых могут участвовать только лица, старше 17 лет.

На следующую половину десятилетия Басуки дал следующие прогнозы: