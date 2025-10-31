ЧАТ ИГРЫ
Roblox отчиталась о росте выручки и убытков по итогам квартала

Extor Menoger

Компания Roblox Corporation представила финансовый отчет за третий квартал 2025 года, который завершился 30 сентября. Согласно опубликованным данным, выручка платформы показала значительный рост, однако компания по-прежнему несет убытки.

За отчетный период выручка Roblox составила 1,36 миллиарда долларов, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистые поступления увеличились на 70% и достигли 1,92 миллиарда долларов. Несмотря на рост доходов, консолидированный чистый убыток также вырос и составил 257,4 миллиона долларов против 240,4 миллиона годом ранее.

Существенно выросла и аудитория платформы. Среднее число ежедневно активных пользователей (DAU) увеличилось на 70% до 151,5 миллиона человек. Отмечается, что доля пользователей старше 13 лет теперь составляет 67% от общей дневной аудитории. Количество ежемесячно платящих пользователей выросло на 88%, достигнув отметки в 35,8 миллиона. В компании связывают такой прирост в том числе с популярностью таких проектов, как Grow a Garden, Steal a Brainrot и 99 Nights in the Forest.

Выплаты разработчикам за квартал увеличились на 85% и составили 427,9 миллиона долларов. Всего с начала года создатели контента для Roblox получили от платформы более 1 миллиарда долларов.

Несмотря на рост основных показателей, инвесторы отреагировали на отчет сдержанно. После публикации финансовых результатов акции Roblox на бирже подешевели на 15,5%, опустившись до отметки в 113 долларов за штуку.

Wersus Pro
общей дневной аудитории

Тут явно опечатка - душевно больной аудитории.

Velander

к ужасу, вообще не в теме...как в своё время о майнкрафте...в чём прикол?...низкополигональные модели...прикол в массовости охвата юзеров со слабосильными по железу терминалами доступа к подобным "шедеврам"?

Ammati

Если капнуть по глубже. Всё проще. Roblox предлагал пласт в виде возможности играть игры разные в одной коробке. Добавим сюда ещё возможность создать условно в кавычках любой мир простым человеком. Получаем поток плейсов (игр). Почему же он сейчас популярен. В целом сама платформа отвратительная в многих аспектах. На данный момент она имеет массовый охват и репутацию. А учитывая низкосортный контент, рассчитанный на самую младшую аудиторию. Такие игры прекрасно чувствуют себя на телефонах и простых устройствах, что только усиливает их доступность и популярность. Да и в целом самой компании не выгодно продвигать хорошие проекты на своей платформе. Сами они намекают какая основная аудитория у Roblox. По этому условные игры которые делают с душой и заботливо душатся самой компанией. От обычной политики, до продвиженья всякого мусора. Ведь что детям интересно. Правильно, то что в тренде и на слуху.
В «золотые времена» Roblox всё было иначе. Игры были простыми, но искренними, а аудитория более разнообразной. Тогда можно было найти массу интересных аркад и казуальных проектов, в которые хотелось возвращаться. Сейчас это скорее ушедшая эпоха. Это уже не про творчество или эксперименты, а про масштаб, деньги и имидж. Платформа живёт на своей репутации, а не на качестве контента.
Это крайне кратко. Почему вообще движение вокруг этого вашего Roblox. На данный момент его замену конечно хотят сделать виде s&box. Но уже для более серьёзной аудитории. Не с такой цензурой бредовой и нормальным игровым движком. На котором смогут разрабатывать уже более качественные проекты. Что будет в будущем. Покажет время. Я бы не стал, бы возлагать сильный надежд. Хотя опыт разработок проектов у Facepunch Studios есть. И в отличие от Roblox Corporation они знают что такое делать игры наше время.
Про Minecraft даже глупо рассказывать.

к ужасу, вообще не в теме...как в своё время о майнкрафте...в чём прикол?...низкополигональные модели

Ибо вот это всё сказанное уже говорит про понимание вещей человеком. Не говоря уже о том. Что в целом Minecraft может выглядеть совершенно по разному. Это просто песочница с бесконечным практически потоком контента создаваемым руками сообщества. Много рассказывать тут нету смысла.
Minecraft это легенда. Лучше песочницы в наше время не существует и это факт. Её можно смело ставить примеры.

Это банальный пример вместо тысячи слов. На сколько многогранный и не объяты эти ваши изкополигональные модели. И аудитория Minecraft скорее смешанная. Если взрослый человек не нашёл интереса в данной игре. Это говорит только о его скудности мышления. Такому человеку лучше подойдут более приземлённые игры. Например, от Sony.
Всё же Minecraft это не для всех. И в тоже время это больше чем просто песочница. Это спокойно может быть окном в тысячи миром или историй.

Jensen Ammati

Песочницы для детей. Когда то лепили замки с песка, теперь это. Просто убить время и что то построить без какого либо смысла или ползы в будущем.. Для взрослых аналог - Блендер или другая 3д программа.

Velander Ammati

забавно, что аи генератор ещё и сслылки на ютубу высерает...а чё не вконтакте или рутубе? или не прописано?...так то надо банить подобных юзеров...или нахрен закрывать конторку, что надеюсь в скором и произойдёт