Roblox отчиталась о росте выручки и убытков по итогам квартала

Компания Roblox Corporation представила финансовый отчет за третий квартал 2025 года, который завершился 30 сентября. Согласно опубликованным данным, выручка платформы показала значительный рост, однако компания по-прежнему несет убытки.

За отчетный период выручка Roblox составила 1,36 миллиарда долларов, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистые поступления увеличились на 70% и достигли 1,92 миллиарда долларов. Несмотря на рост доходов, консолидированный чистый убыток также вырос и составил 257,4 миллиона долларов против 240,4 миллиона годом ранее.

Существенно выросла и аудитория платформы. Среднее число ежедневно активных пользователей (DAU) увеличилось на 70% до 151,5 миллиона человек. Отмечается, что доля пользователей старше 13 лет теперь составляет 67% от общей дневной аудитории. Количество ежемесячно платящих пользователей выросло на 88%, достигнув отметки в 35,8 миллиона. В компании связывают такой прирост в том числе с популярностью таких проектов, как Grow a Garden, Steal a Brainrot и 99 Nights in the Forest.

Выплаты разработчикам за квартал увеличились на 85% и составили 427,9 миллиона долларов. Всего с начала года создатели контента для Roblox получили от платформы более 1 миллиарда долларов.

Несмотря на рост основных показателей, инвесторы отреагировали на отчет сдержанно. После публикации финансовых результатов акции Roblox на бирже подешевели на 15,5%, опустившись до отметки в 113 долларов за штуку.