Популярный шутер RoboCop: Rogue City вышел на Mac

Станьте легендарным героем, наполовину человеком, наполовину машиной, на все сто процентов готовым вершить правосудие на опасных, полных преступности улицах старого Детройта, поскольку экшен с видом от первого лица RoboCop: Rogue City уже вышел на Mac в App Store по цене 50 долларов.

RoboCop: Rogue City - это шутер от первого лица, основанный на фильмах о Робокопе, в котором игроку предстоит уничтожить преступность в старом Детройте. Игроки возьмут на себя роль Алекса Мерфи, титулованного робота-полицейского, который сражается с коррупцией и преступными группировками в оригинальной истории, разворачивающейся между фильмами «РобоКопом 2» и «РобоКопом 3».

В июле RoboCop: Rogue City получит самостоятельное дополнение Unfinished Business, хотя пока еще неизвестно, выйдет ли оно на Mac.