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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 107 оценок

RoboCop: Rogue City и Remnant 2 получили поддержку AMD FSR 3

butcher69
Новости

В двух новых играх для ПК появилась официальная поддержка AMD FSR 3: RoboCop: Rogue City от Teyon и Remnant II от Gunfire.

RoboCop: Rogue City вчера получила небольшой патч:

Спойлер
  • Улучшена стабильность игры
  • Исправлена проблема с обнаружением Sony Dualshock
  • Исправлено несколько проблем с локализацией
  • Добавлена AMD FSR 3.03
  • Исправлен квест "Тату-салон
  • Другие мелкие исправления

Патч для Remnant II был немного более "мясным", добавив в игру кроссплей, а также новое событие Aberration Domination Event, которое продлится до 5 марта. Добавление AMD FSR 3 было сложно заметить в примечаниях к патчу, но теперь игроки смогут найти эту опцию в настройках видео.

Более того, сама AMD объявила, что The Last of Us Part I скоро получит обновление с поддержкой AMD FSR 3.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Andrey Wealson

Это лишний раз подтверждает тот факт, что ФСР лучше ДЛСС. А значит и видеокарты АМД лучше видеокарт Нвидиа.

-5
Angry_Shark

А где связь? Ты просто в лужу перданул...
Мне FSR не нравится, DLSS предпочтительней...хотя я вообще не любитель этих методов масштабирования.

0
Antoxanotdance Angry_Shark

А что именно не нравится в фср?
По опыту знаю что длсс дает больше размытия картинке, то есть для фулл хд не совсем подходит, фср даёт резкость и четкость, лучше видно объекты и прочее

-1
YuReI_138

Насколько я знаю, fsr даёт больше ФПС, но сильнее мылит картинку, а dlss наоборот

0
Angry_Shark Antoxanotdance

Тут не будет одного мнения. Мне FSR не нравится, выкрученная резкость вблизи и мыло мыльное чуть дальше...Я и от DLSS не в восторге, но для моих глаз выглядит лучше.

-1
JIoMTuK Antoxanotdance

ты чушь сморозил, и доволен

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