RoboCop: Rogue City и Remnant 2 получили поддержку AMD FSR 3

В двух новых играх для ПК появилась официальная поддержка AMD FSR 3: RoboCop: Rogue City от Teyon и Remnant II от Gunfire.

RoboCop: Rogue City вчера получила небольшой патч:

Спойлер

Улучшена стабильность игры

Исправлена проблема с обнаружением Sony Dualshock

Исправлено несколько проблем с локализацией

Добавлена AMD FSR 3.03

Исправлен квест "Тату-салон

Другие мелкие исправления

Патч для Remnant II был немного более "мясным", добавив в игру кроссплей, а также новое событие Aberration Domination Event, которое продлится до 5 марта. Добавление AMD FSR 3 было сложно заметить в примечаниях к патчу, но теперь игроки смогут найти эту опцию в настройках видео.

Более того, сама AMD объявила, что The Last of Us Part I скоро получит обновление с поддержкой AMD FSR 3.