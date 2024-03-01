RoboCop: Rogue City и Remnant 2 получили поддержку AMD FSR 3

В двух новых играх для ПК появилась официальная поддержка AMD FSR 3: RoboCop: Rogue City от Teyon и Remnant II от Gunfire.
RoboCop: Rogue City вчера получила небольшой патч:
- Улучшена стабильность игры
- Исправлена проблема с обнаружением Sony Dualshock
- Исправлено несколько проблем с локализацией
- Добавлена AMD FSR 3.03
- Исправлен квест "Тату-салон
- Другие мелкие исправления
Патч для Remnant II был немного более "мясным", добавив в игру кроссплей, а также новое событие Aberration Domination Event, которое продлится до 5 марта. Добавление AMD FSR 3 было сложно заметить в примечаниях к патчу, но теперь игроки смогут найти эту опцию в настройках видео.
Более того, сама AMD объявила, что The Last of Us Part I скоро получит обновление с поддержкой AMD FSR 3.
Это лишний раз подтверждает тот факт, что ФСР лучше ДЛСС. А значит и видеокарты АМД лучше видеокарт Нвидиа.
А где связь? Ты просто в лужу перданул...
Мне FSR не нравится, DLSS предпочтительней...хотя я вообще не любитель этих методов масштабирования.
А что именно не нравится в фср?
По опыту знаю что длсс дает больше размытия картинке, то есть для фулл хд не совсем подходит, фср даёт резкость и четкость, лучше видно объекты и прочее
Насколько я знаю, fsr даёт больше ФПС, но сильнее мылит картинку, а dlss наоборот
Тут не будет одного мнения. Мне FSR не нравится, выкрученная резкость вблизи и мыло мыльное чуть дальше...Я и от DLSS не в восторге, но для моих глаз выглядит лучше.
ты чушь сморозил, и доволен