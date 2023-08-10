Целый час геймплея из ПК-версии Robocop Rogue City ©

В июне 2023 года появился геймплейный ролик Robocop Rogue City для ПК, который прошел мимо общего внимания игроков и в нем был показан целый час геймплея игры Robocop для ПК. Автор видео использовал оверлей MSI и таким образом, можно получить представление о том, как работает ранняя сборка на ПК.

Для съемки этого геймплея автор "VG STUDIO - Game Benchmarks & Tech" использовал процессор Intel Core i7-13700K с NVIDIA GeForce RTX 4080. И, как мы видим, в разрешении 4K RTX 4080 позволяет запускать Robocop Rogue City с частотой более 60 кадров в секунду.

В RoboCop: Rogue City вы станете культовым героем, который частично человек, частично машина, а частично полицейский. В этом качестве игроки будут пытаться восстановить справедливость на опасных, полных преступности улицах старого Детройта.

В RoboCop: Rogue City также обещают присутствовать культовые места из первого фильма. Например, вам предстоит посетить полицейский участок. Nacon и Teyon также утверждают, что игроки смогут раскрывать разнообразные преступления.

В настоящее время NACON планирует выпустить новую игру про Робокопа в сентябре 2023 года. Ходят слухи, что игра может быть немного отложена до ноября, хотя NACON не подтвердила эту задержку.

Есть вероятность, что финальная версия новой игры Robocop будет выглядеть так же, как и ее предварительная версия. Мы же не говорим о ранней альфа-версии. Таким образом, NVIDIA RTX 4080 должна справиться с RoboCop: Rogue City в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.