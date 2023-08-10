Целый час геймплея из ПК-версии Robocop Rogue City

В июне 2023 года появился геймплейный ролик Robocop Rogue City для ПК, который прошел мимо общего внимания игроков и в нем был показан целый час геймплея игры Robocop для ПК. Автор видео использовал оверлей MSI и таким образом, можно получить представление о том, как работает ранняя сборка на ПК.
Для съемки этого геймплея автор "VG STUDIO - Game Benchmarks & Tech" использовал процессор Intel Core i7-13700K с NVIDIA GeForce RTX 4080. И, как мы видим, в разрешении 4K RTX 4080 позволяет запускать Robocop Rogue City с частотой более 60 кадров в секунду.
В RoboCop: Rogue City вы станете культовым героем, который частично человек, частично машина, а частично полицейский. В этом качестве игроки будут пытаться восстановить справедливость на опасных, полных преступности улицах старого Детройта.
В RoboCop: Rogue City также обещают присутствовать культовые места из первого фильма. Например, вам предстоит посетить полицейский участок. Nacon и Teyon также утверждают, что игроки смогут раскрывать разнообразные преступления.
В настоящее время NACON планирует выпустить новую игру про Робокопа в сентябре 2023 года. Ходят слухи, что игра может быть немного отложена до ноября, хотя NACON не подтвердила эту задержку.
Есть вероятность, что финальная версия новой игры Robocop будет выглядеть так же, как и ее предварительная версия. Мы же не говорим о ранней альфа-версии. Таким образом, NVIDIA RTX 4080 должна справиться с RoboCop: Rogue City в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.
Я конечно всё понимаю это интерактивный фильм но нельзя же противников делать настолько тупыми и ватными,про отсутствие нормальной модели повреждений и расчленёнки я даже не говорю,а по хорошему надо и робокопу делать нормальную модель повреждений что бы у него отказывали определённые узлы при критических повреждениях он бы медленнее ходил,хуже целился и т.д. и между миссиями или даже во время миссия на специальных станциях это можно было бы ремонтировать и апгрейдить.Терминатора они нормально сделали но вот это смотрится как совсем печально,хотя я и обожаю первые фильмы про робокопа,и в плане деталей и музыки тут это всё есть.
ахахах даже в киберпуке боевка лучше) какой же это трешак))
ты еще в него не играл а уже трешаком считаешь
ты сравнил AAA игру и эту инди ху*ню
ты прицельную стрельбу видел в ролике? думаешь до релиза сделают лучше?)
да я сравнил ааа игру которая в боевке выглядет так же всрато как и робокоп)))
Стрельба и вправду трешово выглядит , тупо тир . Мне кажется , можно было главным героем человека сделать , а Робокоп твой новый напарник , и ему можно было бы приказы в бою отдавать или еше как , но в таком виде , боевка максимально скучная . А учитывая что разрабы заявляют о компаний на 25-30 часов , с такой стрельбой будет скучно , надеюсь что это только начало и дальше будет интереснее.
Я как фанат фильмов Пола Верховена считаю что пока это лучшая поделка по Робокопу, но есть нюанс!
1Всратая физика, 2 где актеры Нэнси Элин и Питер Уэллер? 3 Всратая лицевая анимация