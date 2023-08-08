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RoboCop: Rogue City сентябрь 2023 г.
7.7 175 оценок

Похоже, RoboCop: Rogue City выйдет в ноябре

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monk70
Новости

Похоже, что дата выхода RoboCop: Rogue City была перенесена на несколько недель и игра не выйдет в сентябре, как было объявлено ранее. Новая дата релиза может быть назначена на 9 ноября 2023 года.

Официального объявления не было, но, как сообщается на Reddit, есть несколько довольно важных подсказок, которые, казалось бы, подтверждают эту информацию. Во-первых, некоторые немецкие интернет-магазины, такие как Otto, MediaMarkt и Satun, добавили игру в список с указанием вышеупомянутой даты.

Другой, в некотором смысле даже более серьёзный, заключается в том, что та же самая дата 9 ноября 2023 года была указана в официальном документе Nacon, издателя RoboCop: Rogue City, для акционеров компании (страница 80 этого PDF-файла).

15
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
HovArtS

Пусть лучше перенесут если не готово, ибо я лучше подожду, но по итогу поиграю в удовольствие

2
Oscilograf

Если бы типа киберпанка, с открытым миром, но во вселенной Робокопа - было бы круто (баги киберпанка переносить не надо)

1
Omnia Smirnow

Выезд на место преступления, раследования и т.д.

1
SOLUS5678

Можно и подождать благо 30 августа Daymare 1994: Sandcastle выходит как раз успею пройти к выходу робо.

0
dangerous_beast

не сильно ли они ему губы накачали !?

0
NorthSable

Так документ от марта месяца, какой тогда смысл был все это время говорить про сентябрь?

0
Punisher1

10го выйдет новая колда они гонят

-3
PREDATOR7706

Она никому не нужна твоя колда

6