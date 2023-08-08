Похоже, RoboCop: Rogue City выйдет в ноябре

Похоже, что дата выхода RoboCop: Rogue City была перенесена на несколько недель и игра не выйдет в сентябре, как было объявлено ранее. Новая дата релиза может быть назначена на 9 ноября 2023 года.
Официального объявления не было, но, как сообщается на Reddit, есть несколько довольно важных подсказок, которые, казалось бы, подтверждают эту информацию. Во-первых, некоторые немецкие интернет-магазины, такие как Otto, MediaMarkt и Satun, добавили игру в список с указанием вышеупомянутой даты.
Другой, в некотором смысле даже более серьёзный, заключается в том, что та же самая дата 9 ноября 2023 года была указана в официальном документе Nacon, издателя RoboCop: Rogue City, для акционеров компании (страница 80 этого PDF-файла).
Пусть лучше перенесут если не готово, ибо я лучше подожду, но по итогу поиграю в удовольствие
Если бы типа киберпанка, с открытым миром, но во вселенной Робокопа - было бы круто (баги киберпанка переносить не надо)
Выезд на место преступления, раследования и т.д.
Можно и подождать благо 30 августа Daymare 1994: Sandcastle выходит как раз успею пройти к выходу робо.
не сильно ли они ему губы накачали !?
Так документ от марта месяца, какой тогда смысл был все это время говорить про сентябрь?
10го выйдет новая колда они гонят
Она никому не нужна твоя колда