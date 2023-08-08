Похоже, RoboCop: Rogue City выйдет в ноябре ©

Похоже, что дата выхода RoboCop: Rogue City была перенесена на несколько недель и игра не выйдет в сентябре, как было объявлено ранее. Новая дата релиза может быть назначена на 9 ноября 2023 года.

Официального объявления не было, но, как сообщается на Reddit, есть несколько довольно важных подсказок, которые, казалось бы, подтверждают эту информацию. Во-первых, некоторые немецкие интернет-магазины, такие как Otto, MediaMarkt и Satun, добавили игру в список с указанием вышеупомянутой даты.

Другой, в некотором смысле даже более серьёзный, заключается в том, что та же самая дата 9 ноября 2023 года была указана в официальном документе Nacon, издателя RoboCop: Rogue City, для акционеров компании (страница 80 этого PDF-файла).