Полная версия Roboquest выйдет в ноябре ©

Шутер от первого лица Roguelite Roboquest выйдет из раннего доступа и получит полноценный релиз на Xbox Series, Xbox One и PC (через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store) 7 ноября, объявили издатель Starbreeze Studios и разработчик RyseUp Studios. Ценник составит 25 долларов.

Roboquest — это молниеносный шутер от первого лица с механикой roguelite, в который можно играть как в одиночном, так и в кооперативном режиме для двух игроков. Игроки выступают в роли роботов-стражей, вооруженных и готовых прокладывать себе путь через случайно сгенерированные биомы, собирая по пути улучшения и уничтожая всех больших плохих боссов, которых они встречают. Игроки будут улучшать свои базовые лагеря и открывать постоянные новые способности и оружие, чтобы создавать безумно мощные игровые стили и погружаться все дальше в хаос с каждым последующим прохождением.

Roboquest впервые была выпущена в раннем доступе для PC в Steam и Microsoft Store 20 августа 2020 года, а затем 30 января 2023 года перебралась Xbox Series и Xbox One, включая Xbox Game Pass.