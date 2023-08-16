Полная версия Roboquest запускается этой осенью ©

Издатель Starbereze Studios и разработчик RyseUp Studios объявили, что шутер от первого лица в жанре roguelite Roboquest покинет ранний доступ и предварительную версию игры и будет запущен для Xbox Series, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store этой осенью.

Roboquest впервые была выпущена в раннем доступе для ПК в Steam и Microsoft Store 20 августа 2020 г., а затем 30 января 2023 г. была выпущена предварительная версия игры для Xbox Series и Xbox One. Она также доступна в Xbox Game Pass.

Roboquest — это молниеносный шутер от первого лица с механикой roguelite, в который можно играть как в одиночном, так и в кооперативном режиме для двух игроков. Игроки выступают в роли роботов-стражей, вооруженных и готовых прокладывать себе путь через случайно сгенерированные биомы, собирая по пути улучшения и уничтожая всех больших плохих боссов, которых они встречают. Игроки будут улучшать свои базовые лагеря и открывать постоянные новые способности и оружие, чтобы создавать безумно мощные игровые стили и погружаться все дальше в хаос с каждым последующим прохождением.