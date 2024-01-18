Rock Band 4 получит свое финальное DLC в конце января

Harmonix объявила, что Rock Band 4 получит новое DLC спустя девять лет после выхода.

Студия сообщила об этом на своем сайте, заявив, что предстоящее 25 января DLC станет последним релизом для игры. Никакой другой информации о том, что будет включать в себя DLC, не поступало. Несмотря на прекращение выпуска DLC для игры, Harmonix утверждает, что другие живые сервисы, такие как онлайн-игра и сезоны Rivals, продолжат получать поддержку.

"Работа в поддержку сообщества Rock Band стала кульминацией в моей профессиональной жизни - продираться через тысячи запросов на песни, которые мы получаем, выбирать, какие композиции стоит выпустить, - все это тяжелый труд, но в то же время очень приятный", - сказал старший менеджер по продуктам Дэниел Сассман.

Оглядываясь назад, я считаю каталог DLC для Rock Band огромным достижением в упорстве и целеустремленности — за эти годы мы подготовили, написали и выпустили около 3 000 песен в качестве DLC, а если включить все саундтреки к игре, то и более 3 000. Это дико. Многие из вас, читающих эти строки, являются владельцами значительной части этого контента, и мы продолжаем защищать эти инвестиции - чтобы быть предельно ясными, вы можете играть в Rock Band 4 столько, сколько захотите.

В 2021 году Harmonix была куплена Epic Games, которая разработала Fortnite Festival как часть усилий Epic по превращению Fortnite в многопользовательскую платформу для самых разных игр. Но DLC для Rock Band не сбавляли оборотов. Однако теперь, Harmonix, похоже, полностью переключилась на Fortnite Festival.