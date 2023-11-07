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Rocket League 07.07.2015
8.2 630 оценок

Молния МакКуин появится в Rocket League сегодня

monk70
Новости

В понеде Psyonix объявила дату появления Молнии МакКуина в Rocket League, подтвердив, когда появится культовый автомобиль из анимационного фильма Диснея. МакКуин появится в Rocket League 7 ноября 2023 года в виде Мега-набора. В комплект войдут три разные версии МакКуина, включая наклейки из различных частей франшизы «Тачки».

МакКуин также станет первой машиной в игре, обладающей динамичной внешностью. Глаза машины будут сужаться и расширяться по мере того, как вы мчитесь по трассе. По мере того, как вы набираете скорость, выражение лица МакКуина будет меняться.

Рядом с наклейками находятся взрыв ворот Ка-чоу, различные гоночные рули и гимн игрока «Life Is A Highway» от Rascal Flatts.

Полный Мега-набор Молнии МакКуина будет стоить 2500 кредитов (~ 20 долларов США), а его полный список предметов включает в себя:

  • Автомобиль Молнии МакКуина (Dominus Hitbox)
  • Ржавая наклейка
  • Наклейка Диноко
  • Круизная наклейка
  • Гоночные колеса Lightyear
  • Колеса Lightyear Dinoco
  • Колеса Lightyear Whitewall
  • Взрыв ворот Ка-чоу
  • Знамя игрока Молнии МакКуина
  • Гимн игрока «Life Is A Highway» от Rascal Flatts
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
User1105

вспомнил мемы с ним и мамками)))

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Wolfenstein

рокет лига уже давно забытая тема а уж эта шняга мультяшная так и подавно.. в свое время дети ананировали на это много постя везде типа этт так оригинально дофига… игра не трышак так типа средняя рубилка а вот мульт лютый кринж трышовый

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Danny Lamb

Забытая? Там непиковый онлайн около 150,000 игроков в час! И это не считая мобильной версии -- она другая по геимплею и аудитории.

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BORGER390 Danny Lamb

Ты сейчас общаешься с одним из самых популярным троллем на сайте

0
Whiskey_40Vol

живая еще игра, в онлайне полно народа

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