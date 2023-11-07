Молния МакКуин появится в Rocket League сегодня

В понеде Psyonix объявила дату появления Молнии МакКуина в Rocket League, подтвердив, когда появится культовый автомобиль из анимационного фильма Диснея. МакКуин появится в Rocket League 7 ноября 2023 года в виде Мега-набора. В комплект войдут три разные версии МакКуина, включая наклейки из различных частей франшизы «Тачки».
МакКуин также станет первой машиной в игре, обладающей динамичной внешностью. Глаза машины будут сужаться и расширяться по мере того, как вы мчитесь по трассе. По мере того, как вы набираете скорость, выражение лица МакКуина будет меняться.
Рядом с наклейками находятся взрыв ворот Ка-чоу, различные гоночные рули и гимн игрока «Life Is A Highway» от Rascal Flatts.
Полный Мега-набор Молнии МакКуина будет стоить 2500 кредитов (~ 20 долларов США), а его полный список предметов включает в себя:
- Автомобиль Молнии МакКуина (Dominus Hitbox)
- Ржавая наклейка
- Наклейка Диноко
- Круизная наклейка
- Гоночные колеса Lightyear
- Колеса Lightyear Dinoco
- Колеса Lightyear Whitewall
- Взрыв ворот Ка-чоу
- Знамя игрока Молнии МакКуина
- Гимн игрока «Life Is A Highway» от Rascal Flatts
вспомнил мемы с ним и мамками)))
рокет лига уже давно забытая тема а уж эта шняга мультяшная так и подавно.. в свое время дети ананировали на это много постя везде типа этт так оригинально дофига… игра не трышак так типа средняя рубилка а вот мульт лютый кринж трышовый
Забытая? Там непиковый онлайн около 150,000 игроков в час! И это не считая мобильной версии -- она другая по геимплею и аудитории.
Ты сейчас общаешься с одним из самых популярным троллем на сайте
живая еще игра, в онлайне полно народа