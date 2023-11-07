Молния МакКуин появится в Rocket League сегодня

В понеде Psyonix объявила дату появления Молнии МакКуина в Rocket League, подтвердив, когда появится культовый автомобиль из анимационного фильма Диснея. МакКуин появится в Rocket League 7 ноября 2023 года в виде Мега-набора. В комплект войдут три разные версии МакКуина, включая наклейки из различных частей франшизы «Тачки».

МакКуин также станет первой машиной в игре, обладающей динамичной внешностью. Глаза машины будут сужаться и расширяться по мере того, как вы мчитесь по трассе. По мере того, как вы набираете скорость, выражение лица МакКуина будет меняться.

Рядом с наклейками находятся взрыв ворот Ка-чоу, различные гоночные рули и гимн игрока «Life Is A Highway» от Rascal Flatts.

Полный Мега-набор Молнии МакКуина будет стоить 2500 кредитов (~ 20 долларов США), а его полный список предметов включает в себя: