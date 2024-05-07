Rocksmith+ выйдет в Steam

Следующим проектом Ubisoft, доступным в Steam, станет Rocksmith+, отмеченный наградами сервис обучения музыке, который позволяет быстро научиться играть на гитаре и фортепиано, в любое время и в любом месте, предоставляя вам больше инструментов по цене одного.
- Откройте для себя растущую библиотеку песен таких известных исполнителей, как Metallica, Green Day, Coldplay, Билли Джоэл и многих других.
- Наслаждайтесь инструментами тренировки, которыми вы можете управлять, такими как повторитель риффов и адаптивная сложность, чтобы отточить свои навыки.
- Учитесь в своем собственном темпе с персонализированной обратной связью в реальном времени и практикой исполнения песен.
- Используйте электрические, акустические и бас-гитары или фортепиано и клавишные.
Rocksmith+ выйдет на ПК (Steam), но даты выходы у игры пока нет. Эта игра доступна на iOS, Android и ПК (Ubisoft Connect).
Если кому эта тема интересна, то рекомендую обратить внимание (вместо этой игры) на такую штуку, как Tonelib Jam - там есть встроенный 3D-режим, едва отличимый от этой игрушки (хотя, на самом деле, это довольно несерьезный подход). При этом это полноценный просмотрщик-редактор табулатур и нот, причем со встроенным VST-процессором эффектов (Tonelib GFX - сам по себе просто "огонь" этот проц), драм-машиной, возможностью записи сигнала в моно и стерео, в т.ч. и чистого (DI). Есть возможность и внешние плагины подрубить (но я сам этим не пользуюсь). При этом на любую часть табулатуры можно повесить отдельные гитарные эффекты с GFX'a и они будут переключаться в процессе исполнения сами. При этом спокойно продается в России официально и есть "родные" версии не только на "Винду", но и на Linux'ы. Короче говоря, штука реально шикарная, и лучшая замена не только Rocksmith, но и GuitarPro, причем за гораздо меньшие деньги. Сам пользуюсь около года (Linux-версией). Почему это лучше, чем Rocksmith? Как минимум, тем, что в Rocksmith Вы еще каждую песню будете отдельно докупать как DLC, а в те же GuitarPro и Tonelib Jam можно просто открыть любую табулатуру с того же Ultimate-Guitar'a легально и совершенно бесплатно (а их в сети миллионы и, практически, на любую песню или трек). Единственное, чего мне в Jam реально не хватает - это светлой темы оформления (она там только темная).
спасибо, гляну)
Ну её нафиг эту часть...
Ибо:
1) требует ПОСТОЯННОЕ подключение к инету
2) требует подписку
Пойду лучше в прошлые две игры серии позалипаю...
Круто!
На мой взгляд как способ научиться играть на инструменте это сомнительный путь. Лучше найдите учителя, будет быстрее, правильнее и интереснее. Если же хочется просто аркадного удовольствия, то та же Guitar Hero (или её аналог Clone Hero) весьма хороша для этого (и инструмент/контроллер покупать не понадобится, достаточно клавиатуры).
Старая часть Rocksmith отвратительно работает на ПК без танцев с бубном (или спец. адаптера за который нужно отвалить денег, который по сути просто внешняя звуковая карта).