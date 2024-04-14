Evil Empire ищет альфа-тестеров для игры The Rogue Prince of Persia

The Rogue Prince of Persia - двухмерный экшен-платформер, выходящий в Steam 14 мая. Игроки, желающие познакомиться с игрой до этого момента, могут зарегистрироваться для участия в альфа-тестировании.
Evil Empire, французская инди-студия, которая в течение пяти лет работала над контентом для Dead Cells, обратилась к Ubisoft со своей собственной идеей для работы над Prince of Persia, как утверждает правообладатель.
Чтобы освоить платформенные участки, игрокам придется использовать культовый бег по стенам, позволяющий легко преодолевать пропасти, избегать ловушек и обходить врагов", - рассказали в Ubisoft.
От акведука до великой академии, через дикие сады, принц должен использовать все свои акробатические навыки, чтобы безопасно найти маршрут через процедурно генерируемые уровни, состоящие из множества красочных биомов, вдохновленных персидской архитектурой. Помимо всех экологических опасностей, игрокам предстоит сражаться с различными врагами, как с гуннами, владеющими темной шаманской магией, так и с существами, испорченными ее влиянием"
если только платно то да бесплатно такое кал нет
может быть ты хотел написать бесплатно а не платно?
че ты несешь не видешь что написано только платно за бесплатно в такое не играю