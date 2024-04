Том Хендерсон: Rogue Prince of Persia будет анонсирована 10 апреля и выйдет в раннем доступе в следующем месяце

После того как Prince of Persia: The Lost Crown получила признание критиков, похоже, что Ubisoft уже готовится сделать следующий шаг вперед для франшизы. Том Хендерсон недавно сообщил, что компания сотрудничает с разработчиками Dead Cells из студии Evil Empire для создания нового рогалика The Rogue Prince of Persia, и что она выйдет в раннем доступе Steam в этом году.

В обновлении к своему первоначальному сообщению Хендерсон теперь утверждает, что игра будет представлена 10 апреля на Triple-i Initiative. Triple-i Initiative - это инди-презентация, организованное Evil Empire, в котором также примут участие такие известные инди-студии, как Mega Crit, Heart Machine, poncle и другие.

После анонса игра, предположительно, выйдет вскоре после этого: Хендерсон утверждает, что ее запуск в раннем доступе в Steam назначен на 14 мая. Как долго игра будет находиться в раннем доступе и как скоро она выйдет на других платформах, пока неизвестно.