Раскрыт актерский состав анимационного фильма по мотивам Rogue Trooper

Действие этого футуристического шутера разворачивается в постапокалиптическом мире после глобальной катастрофы на Земле. Это событие спровоцировало цепочку политических и военных конфликтов, в результате которых планета раскололась на два противоборствующих блока.

С одной стороны выступают Россия и Германия, а с другой — Америка, Британия и ряд европейских государств. Чтобы достичь тотального доминирования, блоки развязали гонку вооружений, включая активное освоение космоса. Все усилия людей направлены на то, чтобы как можно скорее покинуть опасную Землю.

Вы играете за генетически модифицированного солдата по имени Роуг, который участвует в первом крупном сражении между Севером и Югом. Ваш персонаж оснащён по последнему слову футуристических технологий. Помимо усовершенствованного оружия, в его арсенал входит специальный биочип для клонирования, умный рюкзак-помощник и многофункциональное ружьё, способное трансформироваться в разные виды вооружения.

У вас очень важная миссия — ликвидировать предателя-генерала, который пошёл против своего блока и повлиял на исход важного сражения.