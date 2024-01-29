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Rogue Trooper 23.05.2006
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 224 оценки

Раскрыт актерский состав анимационного фильма по мотивам Rogue Trooper

butcher69
Новости

Объявлен актерский состав фильма Rogue Trooper, создаваемого режиссером "Луны" и "Варкрафта" Дунканом Джонсом. В анимационной адаптации классического комикса 2000 AD главные роли исполнят Анайрин Барнард, Хейли Этвелл и Джек Лауден, а также ряд других известных британских звезд, таких как Шон Бин.

Анайрин Барнард, ранее снявшийся в фильме "Дюнкерк", сыграет титулованного Rogue Trooper, синекожего, генетически модифицированного солдата, сражающегося на токсичных полях битвы в, казалось бы, бесконечной войне. Единственный выживший после бойни, в которой погибли его товарищи по отряду, он отправляется на поиски предателя, организовавшего их смерть. В этом ему помогают трое его погибших товарищей по отряду, чьи цифровые личности остаются в сознании после смерти и загружаются в оружие, шлем и рюкзак Роуга.

Барнард — единственный актер, чья роль нам известна, поэтому пока неясно, кто сыграет его товарищей по отряду и заклятого врага. Но к актеру присоединится Хейли Этвелл (известная по Пегги Картер в MCU) и Джек Лауден ("Медленные лошади", "Дюнкерк"), которые, возможно, сыграют значительные роли.

К трио присоединились Дэрил МакКормак и Рис Шерсмит. Среди остальных участников ансамбля - такие неожиданные имена, как Джемейн Клемент, Мэтт Берри, Диана Морган, Элис Лоу, Эйса БаттерфилдЭйса Баттерфилд и Шон Бин.

Помимо объявления актерского состава, компании Rebellion и Liberty Films - продюсеры фильма — также объявили о завершении основных съемок. Съемки фильма проходили на киностудии Rebellion в Оксфордшире, Англия, а воплощением постановки в анимационной форме займется компания Treehouse Digital. Студия использует Unreal Engine 5 - программное обеспечение, на котором также создаются многие видеоигры. Первое представление о том, как будет выглядеть фильм, созданный с использованием этой технологии, можно получить из первого тизерного изображения Rogue Trooper

Дата выхода Rogue Trooper пока не определена, но ожидается, что он будет "завершен" в 2025 году.

7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Igor Udilov

В свое время очень понравилась игра.

2
vertehwost

о вот это я бы посмотрел ,лора мне в игре реально 20 лет назад не хватало

1
askazanov

Прикольно

0
Zlobin_Evgeny

то что хотелось бы глянуть

0
camrun

Игра 10из 10 в свое время немного недооценили , главное что бы лжбт и нигеров не по напихали , а вообще сперва вторую часть выпустить

0
Mr_Dude090
Раскрыт актерский состав анимационного фильма по мотивам Rogue Trooper

Игра неплоха и хотеться посмотреть сей анимационный фильм.

К трио присоединились Дэрил МакКормак и Рис Шерсмит. Среди остальных участников ансамбля - такие неожиданные имена, как Джемейн Клемент, Мэтт Берри, Диана Морган, Элис Лоу, Эйса БаттерфилдЭйса Баттерфилд и Шон Бин.

Please!

0