Раскрыт актерский состав анимационного фильма по мотивам Rogue Trooper

Объявлен актерский состав фильма Rogue Trooper, создаваемого режиссером "Луны" и "Варкрафта" Дунканом Джонсом. В анимационной адаптации классического комикса 2000 AD главные роли исполнят Анайрин Барнард, Хейли Этвелл и Джек Лауден, а также ряд других известных британских звезд, таких как Шон Бин.
Анайрин Барнард, ранее снявшийся в фильме "Дюнкерк", сыграет титулованного Rogue Trooper, синекожего, генетически модифицированного солдата, сражающегося на токсичных полях битвы в, казалось бы, бесконечной войне. Единственный выживший после бойни, в которой погибли его товарищи по отряду, он отправляется на поиски предателя, организовавшего их смерть. В этом ему помогают трое его погибших товарищей по отряду, чьи цифровые личности остаются в сознании после смерти и загружаются в оружие, шлем и рюкзак Роуга.
Барнард — единственный актер, чья роль нам известна, поэтому пока неясно, кто сыграет его товарищей по отряду и заклятого врага. Но к актеру присоединится Хейли Этвелл (известная по Пегги Картер в MCU) и Джек Лауден ("Медленные лошади", "Дюнкерк"), которые, возможно, сыграют значительные роли.
К трио присоединились Дэрил МакКормак и Рис Шерсмит. Среди остальных участников ансамбля - такие неожиданные имена, как Джемейн Клемент, Мэтт Берри, Диана Морган, Элис Лоу, Эйса БаттерфилдЭйса Баттерфилд и Шон Бин.
Помимо объявления актерского состава, компании Rebellion и Liberty Films - продюсеры фильма — также объявили о завершении основных съемок. Съемки фильма проходили на киностудии Rebellion в Оксфордшире, Англия, а воплощением постановки в анимационной форме займется компания Treehouse Digital. Студия использует Unreal Engine 5 - программное обеспечение, на котором также создаются многие видеоигры. Первое представление о том, как будет выглядеть фильм, созданный с использованием этой технологии, можно получить из первого тизерного изображения Rogue Trooper
Дата выхода Rogue Trooper пока не определена, но ожидается, что он будет "завершен" в 2025 году.
В свое время очень понравилась игра.
о вот это я бы посмотрел ,лора мне в игре реально 20 лет назад не хватало
Прикольно
то что хотелось бы глянуть
Игра 10из 10 в свое время немного недооценили , главное что бы лжбт и нигеров не по напихали , а вообще сперва вторую часть выпустить
Игра неплоха и хотеться посмотреть сей анимационный фильм.
Please!