Atari приобрела Rollercoaster Tycoon 3 у Frontier Developments

Компания Atari сегодня объявила, что станет издателем игры Rollercoaster Tycoon 3, разработанной Frontier Developments. Выпущенная в 2004 году игра доступна на ПК, Mac, iOS и Nintendo Switch. Atari теперь является единственным издателем всех основных игр франшизы Rollercoaster Tycoon

«Поскольку мы вместе с Крисом Сойером отмечаем 25-летие Rollercoaster Tycoon, я очень рад, что мы можем объединить эту важную и успешную игру серии с остальной частью франшизы», — сказал Уэйд Розен, председатель и генеральный директор Atari. «Это создаст новые возможности для Atari, поскольку мы продолжаем большую работу, проделанную Frontier, и принесем пользу поклонникам игр франшизы Rollercoaster Tycoon».

Цена покупки Roller Coaster Tycoon 3 состоит из первоначального вознаграждения в размере 4 миллионов долларов США, а также потенциального отсроченного денежного вознаграждения в размере 3 миллионов долларов США. Rollercoaster Tycoon 3 считается каноном франшизы симуляторов тематических парков. Выпущенная в 2004 году, игра имела успех среди игроков, став самой продаваемой игрой для ПК на Amazon.com в период запуска, а также вошла в пятерку самых продаваемых игр для ПК в 2004 и 2005 годах. Она также пользовалась успехом у рецензентов, получив 81 балл на Metacritic и номинации на несколько наград «Стратегия и игра-симулятор года».

Atari теперь издает игры франшизы для ПК, консолей и мобильных устройств, включая Rollercoaster Tycoon Classic, Rollercoaster Tycoon 2, Rollercoaster Tycoon 3, Rollercoaster Tycoon Deluxe, Rollercoaster Tycoon Joyride, Rollercoaster Tycoon World, Rollercoaster Tycoon Puzzle и Rollercoaster Tycoon Touch.