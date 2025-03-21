Ветераны Valheim и Minecraft анонсировали выживач-градостроитель Romestead

Ветераны Minecraft Deep Rock Galactic и Valheim объединились и представили первую игру, которую они помогут выпустить: Romestead.
Three Friends - это группа ветеранов игровой индустрии, которые поставили перед собой одну цель: поддерживать преимущественно шведских и "скандинавских" разработчиков, причем не только финансово, но и лидерством, а также пропагандой подхода "геймплей превыше всего".
Romestead от студии Beartwigs (которая специализируется на экспериментах с ретро-стилем и пиксель-артом) - это смесь игры на выживание и так называемого градостроителя. Цель игры - расширить римское поселение, построенное на руинах цивилизации в мире, полном чудес, состоящем из 6 биомов со своими собственными трудностями. В игре также будут элементы dungeon crawler, включая боссов, которые заставят вас вооружиться и укрепиться, готовясь к схваткам с этими могущественными противниками.
В игре также будет система верований (поклонение избранным божествам из римского пантеона при выполнении заданий открывает доступ к уникальным улучшениям) и кооперативный мультиплеер.
Romestead выходит в ранний доступ на ПК. Дата выхода пока не называется.
Что такое ветераны Вальхейма? Его делают 2 калеки уже лет 10))
Вальхейм и Майнкрафт вы представляете какого уровня должна быть игра, а не вот это вот......
Ветераны Valheim, игры 2021 года, которую создавали 5 человек? Minecraft вообще сначала один человек создавал...
именно и такое дно выпустить
Таких инди-разработчиков полно и это обычный для них продукт. Valheim и Minecraft на том же уровне разработки.