Ветераны Valheim и Minecraft анонсировали выживач-градостроитель Romestead

Ветераны Minecraft Deep Rock Galactic и Valheim объединились и представили первую игру, которую они помогут выпустить: Romestead.

Three Friends - это группа ветеранов игровой индустрии, которые поставили перед собой одну цель: поддерживать преимущественно шведских и "скандинавских" разработчиков, причем не только финансово, но и лидерством, а также пропагандой подхода "геймплей превыше всего".

Romestead от студии Beartwigs (которая специализируется на экспериментах с ретро-стилем и пиксель-артом) - это смесь игры на выживание и так называемого градостроителя. Цель игры - расширить римское поселение, построенное на руинах цивилизации в мире, полном чудес, состоящем из 6 биомов со своими собственными трудностями. В игре также будут элементы dungeon crawler, включая боссов, которые заставят вас вооружиться и укрепиться, готовясь к схваткам с этими могущественными противниками.

В игре также будет система верований (поклонение избранным божествам из римского пантеона при выполнении заданий открывает доступ к уникальным улучшениям) и кооперативный мультиплеер.

Romestead выходит в ранний доступ на ПК. Дата выхода пока не называется.