Гибридная стратегия RTS Hero получила бесплатную демоверсию и вышла на Kickstarter

Независимый разработчик Энрике Кардосо объявил о ребрендинге своего проекта Shattered Lands, который теперь носит название RTS Hero. Вместе со сменой имени автор запустил краудфандинговую кампанию на платформе Kickstarter и представил обновленную демоверсию игры в сервисе Steam.
RTS Hero представляет собой необычное сочетание стратегии в реальном времени и ролевого экшена от третьего лица. Игрокам предстоит взять на себя роль могущественного чемпиона, отправленного королем исследовать разрушенный архипелаг, образовавшийся после падения метеорита. Геймплей построен на переключении между управлением армией с видом сверху и прямым контролем героя в гуще сражения. Пока рабочие автоматически занимаются сбором ресурсов и строительством базы без микроменеджмента, пользователь может сосредоточиться на боевой системе, используя уникальные способности и таланты персонажа.
В свежем обновлении, приуроченном к старту сбора средств, игра перешла в стадию бета-тестирования. Разработчик добавил новую игровую расу — племена орков, которые отличаются уникальными постройками и ресурсами. Также появились два новых героя: Вождь, закованный в латы, и Берсерк, специализирующийся на нанесении урона по площади. Кроме того, в RTS Hero стали доступны первые два уровня сюжетной кампании, переработана система прогрессии и талантов, а также улучшен искусственный интеллект и интерфейс.
Проект поддерживает как одиночное прохождение, так и многопользовательские режимы. Геймеры могут объединяться в кооперативе, управляя одной базой на двоих, или сражаться друг против друга в форматах 1 на 1 и 2 на 2. Для завершения разработки автору требуется собрать десять тысяч долларов. Полноценный релиз запланирован на август 2026 года, но опробовать основные механики можно уже сейчас, скачав пробную версию на странице магазина Steam.
