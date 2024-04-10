Persona 5 встречается с Genshin Impact в грядущей инди-JRPG Runa

Runa, предстоящая JRPG от инди-команды Fennec Studio, производит приятное первое впечатление. Визуально игра напоминает такие яркие представители жанра, как Persona 5 с ее яркими боевыми меню и портретами персонажей в стиле комиксов и Genshin Impact с красочным миром, который исследуют ее герои.

Похоже, что Runa отвечает всем требованиям, которые предъявляют к JRPG поклонники. В описании игры в Steam студия Fennec пишет, что ее действие разворачивается в фэнтезийном мире, где сюжетом движет контроль над новыми достижениями в вымышленной технологии под названием "руны". В игре есть пошаговые бои, которые, как и в Persona, в значительной степени зависят от использования элементальных атак, и тот же фокус на элементах переносится на построение как небольших, так и более сложных головоломок.

В Runa семь членов партии, включая главного героя, который, как нас уверяют, не является очередным "молчаливым протагонистом", и система отношений с "более чем 15 вариантами романтических отношений". Наряду со всем этим в игре есть множество мини-игр, таких как рыбалка и фермерство, а также целая функция строительства базы, которая связана с квестами игры.