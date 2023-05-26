Состоялся анонс Rune Factory: Project Dragon ©

Компания Marvelous анонсировала Rune Factory: Project Dragon, новый спин-офф серии Rune Factory. Платформы не были объявлены.

Вот описание игры, представленное западным подразделением Marvelous - XSEED Games:

Директор серии Сиро Маэкава вместе с президентом и генеральным директором Marvelous Суминобу Сато представили первые кадры нового спин-оффа серии Rune Factory - Project Dragon. Основываясь на центральной теме "Восток и Запад", действие Project Dragon разворачивается в "Стране Востока", которая уже давно упоминалась, но никогда не показывалась в серии, где земляне будут исследовать новые земли и сообщества с японским стилем дизайна.

В состав команды игры входят генеральный продюсер Кенитиро Цукуда, продюсер Хисаси Фудзии и режиссер Сиро Маэкава.