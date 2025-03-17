Исследователь жанра MMO предлагает $500 за старые версии RuneScape для архивного проекта

Многие, кому за 30, наверняка помнят, как после школы садились за компьютер, чтобы играть в RuneScape и добывать руду до поздней ночи. В 2013 году Jagex выпустила Old School RuneScape, основанную на версии игры за август 2007 года. Однако фанаты хотят сохранить и более ранние версии, начиная с 2001 года.

Для этого был запущен RuneScape Archive Project, цель которого — восстановить все версии игры с 2001 по 2012 год. Команда проекта предлагает 500 долларов за полные версии игры 2001−2004 годов и 250 за неполные. Как оказалось, старые версии RuneScape могли сохраниться на жёстких дисках игроков, даже если они об этом не помнят.

Согласно данным проекта, более поздние версии (например, 2009 года) сохранены на 90%, а ранние (конец 2003 — начало 2004) — лишь на 5,88%. Если у вас есть старый компьютер или жёсткий диск с тех времён, вы можете не только заработать, но и помочь сохранить классическую MMO.