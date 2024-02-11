Студию-разработчиков MMORPG RuneScape, Jagex, официально приобрели за 1,1 млрд долларов

Разработчик RuneScape и Scum компания Jagex была приобретена двумя частными инвестиционными фирмами за нераскрытую сумму.

В пресс-релизе инвестиционные компании CVC Capital Partners и Haveli Investments объявили о приобретении британской студии, подтвердив сообщение Sky News, опубликованное ранее на этой неделе.

В том же сообщении Sky News говорилось, что CVC, которая также является спонсором престижного турнира по регби Six Nations, заплатит за студию около 900 миллионов фунтов стерлингов (около 1,137 миллиарда долларов), однако CVC и Haveli не стали раскрывать условий сделки.

В пресс-релизе CVC и Haveli отмечают, что 2023 год стал для Jagex "невероятно успешным" и принес "рекордное количество подписчиков" как для RuneScape, так и для Old School RuneScape.

Генеральный директор Jagex Фил Мэнселл заявил, что CVC и Haveli помогут его студии "укрепить портфолио наших вечных игр", и что студия продолжит создавать "больше впечатлений, которые нравятся нашим поклонникам".

Помимо разработки MMORPG RuneScape, Jagex также издает игру на выживание с открытым миром Scum, приобретя разработчика Scum компанию Gamepires в 2022 году.

Это не единственный разработчик, которого студия Мэнселла приобрела в 2022 году: в том же году британский разработчик приобрел орегонскую студию Pipeworks, известную совместной разработкой таких игр, как Terraria и Devil May Cry: HD Collection.

Имя Jagex может быть вам знакомо по игре на выживание с открытым миром Scum. Конечно, Jagex прошла через свою собственную сагу о приобретении, и она полна поворотов и изгибов.

Когда-то Jagex принадлежала китайской компании Fukong Interactive, но в 2020 году она была продана холдингу Macarthur Fortune Holding.

После этой продажи инвестиционная компания Carlyle Group попыталась приобрести Jagex в январе 2021 года, но оказалась в центре спора за право собственности с частной инвестиционной компанией Plutos Sama, которая заявила, что у нее есть права на студию RuneScape. Однако в итоге сделка с Carlyle Group состоялась, и именно у Carlyle Group CVC и Haveli покупают Jagex.