Авторы Rust поделились планами на 2024 год: в игре появятся рюкзаки и мотоциклы

Facepunch Studios раскрыла ошеломляющее количество информации о последних десяти годах разработки Rust и рассказала о том, что нас ждет в ближайшее время. Так, стало известно, что после более чем десятилетнего существования на рынке команда наконец-то добавит в игру рюкзаки, позволяющие игрокам создавать предметы для хранения, которые позволят им носить с собой больше ресурсов и снаряжения. И это еще не все — по словам Facepunch, в 2024 году в игре появится много нового.

1 февраля Facepunch Studios опубликует обновление "Backpack Update" в Rust, десятилетней игре на выживание с открытым миром. Это будут крафтовые предметы, которые пополнят ваш походный инвентарь. Удивительно, что на реализацию такой функции ушло так много времени, но лучше поздно, чем никогда, верно?

Кроме того, в 2024 году в Rust появится множество других материалов, таких как:

Новые и обновленные монументы

Система адаптации для новых игроков

Мотоциклы

Изменение пользовательского интерфейса списков серверов

Новое оружие

Больше уникальных зон для строительства

Также планируется улучшить производительность и качество жизни.

Это одна из самых популярных игр на выживание за всю историю, и Facepunch Studios еще далеко не закончила работу над проектом.