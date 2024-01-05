Авторы Rust поделились планами на 2024 год: в игре появятся рюкзаки и мотоциклы

Facepunch Studios раскрыла ошеломляющее количество информации о последних десяти годах разработки Rust и рассказала о том, что нас ждет в ближайшее время. Так, стало известно, что после более чем десятилетнего существования на рынке команда наконец-то добавит в игру рюкзаки, позволяющие игрокам создавать предметы для хранения, которые позволят им носить с собой больше ресурсов и снаряжения. И это еще не все — по словам Facepunch, в 2024 году в игре появится много нового.
1 февраля Facepunch Studios опубликует обновление "Backpack Update" в Rust, десятилетней игре на выживание с открытым миром. Это будут крафтовые предметы, которые пополнят ваш походный инвентарь. Удивительно, что на реализацию такой функции ушло так много времени, но лучше поздно, чем никогда, верно?
Кроме того, в 2024 году в Rust появится множество других материалов, таких как:
- Новые и обновленные монументы
- Система адаптации для новых игроков
- Мотоциклы
- Изменение пользовательского интерфейса списков серверов
- Новое оружие
- Больше уникальных зон для строительства
- Также планируется улучшить производительность и качество жизни.
Это одна из самых популярных игр на выживание за всю историю, и Facepunch Studios еще далеко не закончила работу над проектом.
трешня ни о чем
Твои танки с парнем никто не забирает, зачился дед
С 13 года играю до сих пор, уже перевалил за 20к часов, жалею? Нет! Эмоции в игре до сих пор самые сильные. Был админом / модером / читером / соло - клановым игроком, а в дс до сих пор больше всего тиммейтов именно из раста.
Игра только для скилловых ребят, если стрелять не умеешь, это игра не для тебя.
p/s хотелось бы уже обновленную графику, или Rust 2
Нафига онлайн песочнице графика? Все ровно катают на киберспиртовых
Начинал с ЗБТ. Игра в значительной мере расширилась)Играть в нее до сих пор интересно
Тем временем dayz....