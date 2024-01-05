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об игре
Rust 10.12.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди
7.9 897 оценок

Авторы Rust поделились планами на 2024 год: в игре появятся рюкзаки и мотоциклы

butcher69
Новости

Facepunch Studios раскрыла ошеломляющее количество информации о последних десяти годах разработки Rust и рассказала о том, что нас ждет в ближайшее время. Так, стало известно, что после более чем десятилетнего существования на рынке команда наконец-то добавит в игру рюкзаки, позволяющие игрокам создавать предметы для хранения, которые позволят им носить с собой больше ресурсов и снаряжения. И это еще не все — по словам Facepunch, в 2024 году в игре появится много нового.

1 февраля Facepunch Studios опубликует обновление "Backpack Update" в Rust, десятилетней игре на выживание с открытым миром. Это будут крафтовые предметы, которые пополнят ваш походный инвентарь. Удивительно, что на реализацию такой функции ушло так много времени, но лучше поздно, чем никогда, верно?

Кроме того, в 2024 году в Rust появится множество других материалов, таких как:

  • Новые и обновленные монументы
  • Система адаптации для новых игроков
  • Мотоциклы
  • Изменение пользовательского интерфейса списков серверов
  • Новое оружие
  • Больше уникальных зон для строительства
  • Также планируется улучшить производительность и качество жизни.

Это одна из самых популярных игр на выживание за всю историю, и Facepunch Studios еще далеко не закончила работу над проектом.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Wolfenstein

трешня ни о чем

-1
Гена Транквилизатор

Твои танки с парнем никто не забирает, зачился дед

0
Лидер_Мур

С 13 года играю до сих пор, уже перевалил за 20к часов, жалею? Нет! Эмоции в игре до сих пор самые сильные. Был админом / модером / читером / соло - клановым игроком, а в дс до сих пор больше всего тиммейтов именно из раста.

Игра только для скилловых ребят, если стрелять не умеешь, это игра не для тебя.

p/s хотелось бы уже обновленную графику, или Rust 2

-1
Гена Транквилизатор

Нафига онлайн песочнице графика? Все ровно катают на киберспиртовых

0
Odesseet

Начинал с ЗБТ. Игра в значительной мере расширилась)Играть в нее до сих пор интересно

-1
Гена Транквилизатор

Тем временем dayz....

0