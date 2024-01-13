Слух: В работе находится мобильная версия Rust

Когда речь заходит об играх на выживание, Rust - одна из тех игр, которые продолжают оставаться одной из лучших благодаря своему геймплею и увлекательному стилю. Игра для ПК хорошо постарела с годами, и сейчас это заметно как никогда, поскольку она может быть близка к мобильному релизу от очень известного и любимого разработчика.

Слухи появились благодаря сообщению на сайте X (Twitter). Аккаунт игрового энтузиаста и инсайдер Kurakasis не так давно сообщил, что Rust Mobile - дело решенное, так как находится в середине разработки. Возможно, мы увидим ее к концу этого года или в 2025 году. А анонс должен состоятся уже в этом году. По словам пользователя, сингапурская компания Level Infinite, которая приложила руку к PUBG Mobile и Assassin's Creed Jade, привлечена к разработке либо как издатель, либо как сторонний партнер.

Поскольку это слухи, важно воспринимать новость с долей недоверия.