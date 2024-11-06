Facepunch Studios официально анонсировала Rust Mobile

Facepunch Studios официально анонсировала мобильную версию популярного симулятора выживания Rust. Подробности о проекте и точная дата выхода пока не разглашаются, но разработчики обещают поделиться ими в ближайшее время.

По слухам, разработкой Rust Mobile займется студия Level Infinite, которая известна такими проектами, как PUBG Mobile и Assassin’s Creed: Jade. Это позволяет предположить, что мобильная версия Rust будет выполнена на высоком уровне.

Оригинальная игра вышла в 2018 году и получила положительные отзывы.