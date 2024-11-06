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Rust Mobile 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От первого лица, Открытый мир
7 1 оценка

Facepunch Studios официально анонсировала Rust Mobile

butcher69
Новости

Facepunch Studios официально анонсировала мобильную версию популярного симулятора выживания Rust. Подробности о проекте и точная дата выхода пока не разглашаются, но разработчики обещают поделиться ими в ближайшее время.

По слухам, разработкой Rust Mobile займется студия Level Infinite, которая известна такими проектами, как PUBG Mobile и Assassin’s Creed: Jade. Это позволяет предположить, что мобильная версия Rust будет выполнена на высоком уровне.

Оригинальная игра вышла в 2018 году и получила положительные отзывы.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Agent Qracle

А гарика можно портануть?

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