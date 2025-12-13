Стартовало закрытое бета-тестирование Rust Mobile

Закрытое бета-тестирование Rust Mobile продлится примерно две недели. Принять участие могут игроки из Северной Америки, Европы и Азии, которые заранее подали заявку на ЗБТ на официальном сайте проекта и получили приглашение по электронной почте. На этапе тестирования игра поддерживает четыре языка: английский, японский, тайский и традиционный китайский.

Бета-версия на Android распространяется через Google Play, тогда как пользователям iOS потребуется TestFlight. Для запуска Rust Mobile на устройствах с Android необходимы как минимум Android 10, процессор уровня Snapdragon 730, Dimensity 1000 или Kirin 810, не менее 6 ГБ оперативной памяти и около 20 ГБ свободного пространства. На iOS игра требует iOS 15 и чип A14 Bionic.

Rust Mobile — это мобильная адаптация популярного сурвайвала от первого лица с открытым миром. Сроки полноценного релиза разработчики пока не раскрывают.