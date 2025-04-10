Метроидвания Rusty Rabbit обзавелась релизным трейлером

Уже 17 апреля 2025 года выходит Rusty Rabbit — новая двухмерная метроидвания от японской студии Nitroplus. Игра совмещает меха-бои, элементы платформера и яркую аниме-стилистику. В центре сюжета — антропоморфный кролик, управляющий боевым экзоскелетом, который можно улучшать по мере прохождения.

Разработчики обещают насыщенные сражения, запутанные уровни и неожиданную историю. Сценарий написал Ген Уробути — автор Psycho-Pass и Fate/Zero, так что без сюжетных поворотов не обойдётся.

Rusty Rabbit выполнена в красочной 2.5D-графике, а анимация отсылает к лучшим традициям аниме. Игра выходит на PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК — и точно придётся по вкусу поклонникам метроидваний с азиатским колоритом.