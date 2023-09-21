Netease Games анонсировала симпатичную метроидванию Rusty Rabbit ©

Сегодня на выставке Tokyo Game Show компания Netease Games представила несколько интересных проектов, начиная с совершенно нового анонса - Rusty Rabbit.

Это 2,5D приключенческая игра с боковой прокруткой, которая выйдет на PS5 и ПК в 2024 году.

Вы играете за Стэмпа, "милого кролика со старыми принципами", живущего на планете, покинутой человечеством, и зарабатывающего на жизнь, упаковывая хлам. Но однажды он спускается на открытые уровни и находит D-Tam - терминал, используемый для хранения информации.

Используя эти терминалы, он начинает поиски своей пропавшей дочери в приключении, которое может привести его к раскрытию тайны планеты.

Одним из элементов, делающих игру безусловно интересной, является то, что она сделана в сотрудничестве с японским разработчиком Nitroplus и написана Геном Уробучи.

Господин Уробучи - мастер визуальных новелл и лайт-романов, известный по Saya no Uta, Phantom of Inferno и многим другим.