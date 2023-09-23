Представлен геймплейный ролик метроидвании Rusty Rabbit для PS5 и ПК

Главный герой — Стэмп, старый кролик, который исследует постапокалиптический мир, заброшенный людьми, на своём роботе Junkster. Однажды Стэмп находит ниточку, которая может привести его к дочери, пропавшей много лет назад.

Игрок управляет Стэмпом и Junkster, сражается с врагами, а также исследует руины в поисках сокровищ и деталей для улучшения робота. Чем сильнее вы развиваете своего меха, тем глубже можете погрузиться в загадки этого мира.