Представлен геймплейный ролик метроидвании Rusty Rabbit для PS5 и ПК

На днях издательство NetEase Games и разработчик Nitroplus анонсировали приключенческий экшен с боковой прокруткой Rusty Rabbit для PlayStation 5 и ПК (Steam). Команды опубликовали небольшой ролик, демонстрирующий игровой процесс.
Rusty Rabbit — это 2.5D-боевой скроллер, позволяющий игрокам взять под свой контроль Стэмпа, кролика, живущего среди гигантских руин замороженного мира, покинутого человечеством.
Стэмп, старый и эксцентричный кролик, живущий на планете, покинутой человечеством, проводит дни, пилотируя своего верного робота, ласково прозванного «Джанкстер», собирая мусор на руинах замерзшего мира и возясь с машинами. В результате неудачи Стэмп падает на нижние уровни мира. Там он находит Д-ТАМ; терминалы для хранения информации. Используя Д-ТАМ, он находит информацию, связанную с его пропавшей дочерью, и скрытую правду о мире, в котором они живут. Так начинается его путешествие: он копает глубже в эти руины, чтобы раскрыть тайны, окружающие этот мир.
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