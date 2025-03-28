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SaGa Frontier 2 27.03.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези
3.4 5 оценок

Ремастер SaGa Frontier 2 стал доступен на ПК и консолях

butcher69 butcher69

Компания Square Enix выпустила SaGa Frontier 2 Remastered для PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC (Steam), iOS и Android. Игра уже доступна в цифровых магазинах по цене $29,99 / £24,99 / €29,99 / 5 610 иен.

SaGa Frontier 2 Remastered — это обновлённая версия классической JRPG, которая возвращает фирменные акварельные визуальные эффекты, тактические сражения и нелинейное повествование. Игроки смогут увидеть историю глазами разных персонажей, среди которых Густав, изгнанный наследник королевского рода, и Вил Найтс, искатель древних реликвий. Их судьбы переплетаются, формируя грандиозную сагу о мире Сандейл.

Ключевые особенности ремастера:

  • Обновлённая графика в высоком разрешении с переработанными спрайтами персонажей.
  • Переработанный интерфейс с удобной системой выбора событий.
  • Новые сюжетные сцены, раскрывающие дополнительные детали истории.
  • Дополнительные игровые механики, включая «Наследование параметров», режим «Новая игра+» и новый контент после финала.
  • Мини-игра «Dig! Dig! Digger», впервые доступная на Западе.

SaGa Frontier 2 Remastered приглашает игроков вновь погрузиться в эпическое приключение, переосмысленное для современных платформ.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
yariko ookami

Видео на каком то непонятном языке. Если и игра будет такая, то проще поиграть в оригинал с локализацией.

-3