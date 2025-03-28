Ремастер SaGa Frontier 2 стал доступен на ПК и консолях

Компания Square Enix выпустила SaGa Frontier 2 Remastered для PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC (Steam), iOS и Android. Игра уже доступна в цифровых магазинах по цене $29,99 / £24,99 / €29,99 / 5 610 иен.

SaGa Frontier 2 Remastered — это обновлённая версия классической JRPG, которая возвращает фирменные акварельные визуальные эффекты, тактические сражения и нелинейное повествование. Игроки смогут увидеть историю глазами разных персонажей, среди которых Густав, изгнанный наследник королевского рода, и Вил Найтс, искатель древних реликвий. Их судьбы переплетаются, формируя грандиозную сагу о мире Сандейл.

Ключевые особенности ремастера:

Обновлённая графика в высоком разрешении с переработанными спрайтами персонажей.

Переработанный интерфейс с удобной системой выбора событий.

Новые сюжетные сцены, раскрывающие дополнительные детали истории.

Дополнительные игровые механики, включая «Наследование параметров», режим «Новая игра+» и новый контент после финала.

Мини-игра «Dig! Dig! Digger», впервые доступная на Западе.

SaGa Frontier 2 Remastered приглашает игроков вновь погрузиться в эпическое приключение, переосмысленное для современных платформ.