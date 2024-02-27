Создатели Saltsea Chronicles прекращают свою деятельность, не найдя финансирования

Независимый разработчик игр Die Gute Fabrik объявил о прекращении производства своей следующей игры из-за проблем с финансированием. Студия, известная по таким играм, как Mutazione и Saltsea Chronicles, сообщила в Twitter, что после года попыток ей не удалось найти финансирование для своего нового проекта.

Die Gute Fabrik написали в Твиттере, что основным фактором, повлиявшим на их решение, стала сложная издательская и инвестиционная обстановка для компаний и проектов их масштаба. Из-за этих трудностей они не смогли собрать средства на свою следующую игру, не столкнувшись с финансовым кризисом, что вынудило их приостановить производство.

Нам грустно сообщить, что мы прекращаем производство из-за сложной ситуации с финансированием и инвестициями в игры. В начале этого месяца мы убрали инструменты и делали все возможное, чтобы поддержать команду, которая будет искать работу с середины марта.

Несмотря на закрытие, студия использовала оставшиеся ресурсы, чтобы предоставить текущей команде месяц оплачиваемого времени для поиска новой работы. Руководство компании, включая генерального директора Ханну Никлин и соучредителя Нильса Денекена, также будет искать новые должности.

Юридическое лицо Die Gute Fabrik ApS продолжит управлять существующей интеллектуальной собственностью студии, включая Mutazione и Saltsea Chronicles. Эти игры по-прежнему будут доступны для покупки. В сообщении также говорится о возможности возвращения студии в будущем. Если в ближайшие несколько лет будет получено необходимое финансирование, Нильс Денекен может возглавить производство в качестве генерального директора. В этом случае студия намерена вновь нанять прежних членов команды.

Die Gute Fabrik, основанная в 2008 году, отметила, что довольна разработанными проектами и людьми, с которыми ей довелось работать. В конце своего заявления они выразили благодарность своим игрокам за поддержку.