Бета-версия сетевого кода отката в Samurai Shodown стартует 13 октября в Steam ©

Samurai Shodown от SNK пережила немало взлетов и падений с сетевым кодом отката. Выпуск был запланирован на весну, но был отложен до конца лета, а затем снова до необъявленной даты из-за «различных неудач и обстоятельств». Тем не менее, издатель и партнер Code Mystics заявили о своем стремлении предоставить игрокам более «бесшовный» онлайн-опыт.

Это означало еще одну бета-версию для сообщества, и, к счастью, она состоится на этой неделе. Финальный бета-тест сообщества начнется 13 октября в 03:00 МСК в Steam и будет продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждено «улучшение качества».

Samurai Shodown доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch.