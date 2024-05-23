Консольные версии файтинга Samurai Shodown получили обновление с откатом сетевого кода

Компания SNK объявила о том, что обновление с откатом сетевого кода для Samurai Shodown стало доступно на консолях и в Epic Games Store. Steam-версия Samurai Shodown для ПК получила откат сетевого кода еще в декабре 2023 года.

Для тех, кто не знает, это обновление неоднократно откладывалось, и последний случай произошел в сентябре 2023 года.

Samurai Shodown - это перезагрузка серии 2D-файтингов с новой 3D-графикой. Тем не менее, разработчики постарались сохранить классический вид серии в стиле фэнтезийной самурайской манги. Действие Samurai Shodown происходит в конце XVIII века после событий Samurai Showdown V и до событий оригинальной игры. У каждого из бойцов есть личная миссия, в результате которой они сталкиваются со многими из своих бывших врагов.

Samurai Shodown доступна на PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC в Epic Games Store.